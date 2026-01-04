Вучич назвал реакцию России на действия США в Венесуэле уместной

«Что касается российской реакции, она ожидаемая, уместная с их позиции, они осудили нарушение международного права. Думаю, что было совсем ошибочным кому-либо ожидать, что в то время, когда у них есть свои конфликты, и даже если бы его не было, было бы также, но в то время когда у них большие, планетарные конфликты, ожидать, что они могут помочь настолько удаленной стране… Они выйдут с этим в Совете безопасности ООН, выступит (постпред РФ при ООН Василий — ред.) Небензя, исключительный дипломат, — это то, что они могут сделать», — сказал Вучич в воскресенье после заседания Совета национальной безопасности Сербии.