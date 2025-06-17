«Вторжение»: над саммитом G7 нависла неожиданная угроза

G7 существует с середины 1970-х и включает США, Канаду, Францию, Германию, Италию, Японию, Великобританию, а также Европейский союз. Позднее формат был расширен до G8 после присоединения России в 1991 году. В 2014-м группа сократилась до семи участников, когда на фоне событий в Крыму страны приняли решение не ехать на очередной саммит в Сочи и собрались без России в Брюсселе. Западные страны обвинили Россию во вмешательстве в дела Украины и ввели санкции. В Москве приняли ответные меры, неоднократно отвергали все обвинения и заявляли, что разговаривать с на языке санкций контрпродуктивно.