«Вторжение»: над саммитом G7 нависла неожиданная угроза

МОСКВА, 17 июн — РИА Новости. Организаторов саммита G7 в Канаде обеспокоила угроза со стороны медведей и других диких животных, проживающих в округе Кананаскис, где проходит встреча «Большой семерки», пишет британская газета The Guardian.
«В последние недели нападения гризли с двумя детенышами вынудили чиновников закрыть части округа Кананаскис. Позже чиновники закрыли часть тропы Питера Лоухида после того, как был замечен гризли, поедающий тушу», — говорится в материале.
Министерство общественной безопасности и чрезвычайных ситуаций Альберты сообщило изданию Globe and Mail, что у него есть «комплексная стратегия по смягчению последствий нашествия диких животных», призванная «оградить мировых лидеров от вторжения».
«Поскольку мировые лидеры собираются на саммите G7 в Кананаскисе, организаторам также пришлось учитывать серьезные угрозы, исходящие от местной дикой природы», — говорится в материале.
Саммит «Большой семерки» проходит в канадском Кананаскисе с 16 по 17 июня, хотя изначально его открытие был запланировано на 15 июня. В мероприятии участвуют семь государств — Германия, США, Канада, Великобритания, Франция, Италия, Япония, а также представители Евросоюза и приглашенные страны-партнеры. Американский лидер Дональд Трамп уже покинул саммит досрочно из-за ситуации на Ближнем Востоке.
G7 существует с середины 1970-х и включает США, Канаду, Францию, Германию, Италию, Японию, Великобританию, а также Европейский союз. Позднее формат был расширен до G8 после присоединения России в 1991 году. В 2014-м группа сократилась до семи участников, когда на фоне событий в Крыму страны приняли решение не ехать на очередной саммит в Сочи и собрались без России в Брюсселе. Западные страны обвинили Россию во вмешательстве в дела Украины и ввели санкции. В Москве приняли ответные меры, неоднократно отвергали все обвинения и заявляли, что разговаривать с на языке санкций контрпродуктивно.