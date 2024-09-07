Вторую и третью очередь кинопарка «Москино» откроют до 2030 года

Во время концерта по случаю Дня города в «Зарядье» президент РФ Владимир Путин при участии мэра Москвы дал старт открытию первой очереди кинопарка «Москино».
«Ставим себе задачу создать площадку мирового уровня. Она сегодня уже с точки зрения натурных площадок, количества и качества их, я думаю, одна из лучших в мире. Но это только первый этап, впереди еще две очереди — до 2027 года и до 2030 года. Сегодня уже 18 площадок работают, будет еще 20 во второй очереди и 26 в третьей. То есть это будет вообще гигантская площадка», — доложил Собянин президенту.
Он добавил, что от желающих работать в кинопарке сейчас «нет отбоя». За год там снято около 50 различных кинопроектов. По словам заместителя мэра столицы Натальи Сергуниной, уникальность проекта заключается в том, что все площадки разработаны вместе с кинопроизводителями для их проектов. Над ними работали более 10 художников-постановщиков, которые приезжали специально со всей страны. «На площадках можно снимать одновременно около 20 кинопроектов», — добавила она.
В августе 2019 года по итогам встречи с кинематографистами Собянин принял решение о создании кинопарка «Москино» — комплекса натурных площадок и других некапитальных объектов для съемок фильмов. Для него были подобраны земельные участки в поселении Краснопахорском Троицкого округа.
Общая площадь проектируемой территории — свыше 1 100 гектаров, на ней предусмотрено строительство в общей сложности более 60 натурных локаций. Кинопарк «Москино» станет крупнейшей площадкой для натурных съемок в мире.