Вторую и третью очередь кинопарка «Москино» откроют до 2030 года

«Ставим себе задачу создать площадку мирового уровня. Она сегодня уже с точки зрения натурных площадок, количества и качества их, я думаю, одна из лучших в мире. Но это только первый этап, впереди еще две очереди — до 2027 года и до 2030 года. Сегодня уже 18 площадок работают, будет еще 20 во второй очереди и 26 в третьей. То есть это будет вообще гигантская площадка», — доложил Собянин президенту.