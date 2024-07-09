«Второй женой я взял русскую». Почему в бывшем СССР стали популярны гаремы

… Фариде из Намангана 28 лет. Её муж работал поваром в России, и оттуда не вернулся — создал семью с девушкой из Ростова, а ей два года назад прислал уведомление в WhatsApp: «Талак, талак, талак», что на арабском означает «я с тобой развожусь». Если повторить это слово 3 раза, по шариату (своду исламских законов VII века), развод считается завершённым.
«Бесит ужасно, — признаётся Фарида. — Мы вообще-то в ЗАГСе регистрировались, а не обряд никах у муллы совершали. Сволочь он настоящая». Она оформила развод официально и недавно снова вышла замуж — как раз через никах. Девушка стала третьей женой 59-летнего бизнесмена Мухаммада, о чём, как она заявляет мне, ничуть не жалеет.
«Для меня подобный брак — хорошая сделка, — утверждает Фарида. — Кому я нужна с двумя детьми, без образования и без копейки? Живу у родителей, своей жилплощади нет. А тут хорошие деньги на расходы, платья новые муж покупает, в Дубай ездили — в море искупалась, я в жизни своей его не видела никогда!».
Первой жене Мухаммада 55 лет, второй — 40. «Пока ночью он ко мне ходит, — признаётся Фарида. — Нормально, всё хорошо, я рада. Если четвёртую жену возьмёт — тоже не возражаю. Он нас всех балует — серьги с изумрудами старшей жене купил, другой машину подарил. Честно скажу: лучше в гареме жить, чем так, как в моём первом браке».
Правда, местные специалисты уверены: это капля в море.
«Кто на мне женится?!»
— Многоженство стало модным и популярным, вот что хуже всего, — огорчается юрист Наргиз Шахмансурова. — Среди мужчин с достатком вторая супруга — подтверждение материального статуса. Посмотрите, какой я крутой, богатый — возьму себе дополнительно пару молодых красивых жён, у друзей глаза на лоб полезут. Как ни странно, желающих стать второй-третьей-четвёртой женой среди 25-летних девушек хоть отбавляй. Дело в том, что большинство браков в Узбекистане заключается в 18−19 лет, в крайнем случае — в 20−22 года. И в глубинке, если за девушкой до 25 лет не прислали сватов, она считается «перестарком».
Это вызывает истерики, слёзы и даже попытки самоубийства. Не редкость, когда девочки из кишлаков охотно соглашаются выйти за человека в 2,5 раза старше себя: «Кому я нужна, кто на мне женится!?», и даже довольны своей участью. Иначе семья давит — ты нас опозорила, до сих пор не замужем и не родила!
Следующее место в гаремах занимают молодые «разведёнки» с детьми, кого бросили мужья: у них мало шансов повторно выйти замуж, кроме как стать «запасной» женой. Помимо всего этого, женщинам в Узбекистане нелегко найти хорошую работу: даже по официальной статистике, им платят зарплату на 39% меньше, чем мужчинам.
И появляется такая логика — чем идти за гроши собирать хлопок, черешню или торговать секонд-хендом на рынке, лучше я выйду замуж за богатого человека — пусть он уже и женат. Зато стану как сыр в масле кататься, а подруги все обзавидуются.
Машина для второй жены
Сколько «вторых жён» в Узбекистане? Разумеется, точной информации нет, и исследователи называют разные цифры — кто-то 50 000, кто-то и вовсе 200 000. Так или иначе, размах гаремов приобрёл такой масштаб, что в октябре 2023 года приняли новый закон — за пропаганду многоженства в узбекских соцсетях теперь полагается штраф до 835 долларов (73 000 рублей — Авт.), в особых случаях — плюс 15 суток заключения.
Аналогично запрещено пропагандировать многоженство в сериалах. Закон приняли после того, как один бизнесмен выставил в соцсетях фото электромобиля «Тесла» за $60 000, перевязанного красным бантом, с номерным знаком «02 ХОTINIMGA» — «Для второй жены». Разразился страшный скандал. Феминистки и журналистки Узбекистана указали на прямое нарушение закона, к делу подключилось следствие. Тем не менее мужчина оправдался — заявил, что это была рекламная акция с целью продажи «Теслы», и не более того.
В то же время в республике по-прежнему свободно действуют онлайн-службы знакомств, где мужчины в брачных объявлениях открыто указывают: они ищут конкретно вторую жену. Безусловно, хотелось бы отметить — и пресса, и блогеры в Узбекистане в подавляющем большинстве выступают против многоженства, осуждая людей, «которые тащат нас назад в феодализм, извращая понятие светского государства».
Отмечаются факты, что в случае развода «вторые жёны» и их дети никак не защищены с социальной точки зрения, и им трудно добиться впоследствии каких-либо выплат. Но одно дело крупные города с современным укладом жизни, как Ташкент и Самарканд, а другое — Ферганская долина, где исламизация повседневного бытия давно играет большую роль.
«Не лезьте в постель»
— Я считаю, что не сделал ничего плохого, — заявляет 57-летний Карим из Андижана, женившийся недавно по обряду никах в четвёртый (!) раз. — Так правильно по законам, ниспосланным нам Аллахом, и это нормально для верующего мусульманина. Второй женой по обряду никах я взял русскую женщину. Она в 37 лет перешла в ислам, приняла Шахзода. Вот давайте мы ей позвоним, и вы спросите сами: довольна она нашим браком или нет? Не забывайте — по шариату, при наличии нескольких жён муж обязан дарить каждой одинаковые подарки, выдавать одинаковые денежные суммы и любую следующую жену полностью содержать, как предыдущую. Что страшного я сотворил? Убил кого-то или ограбил? Я зарабатываю деньги для четырёх женщин и наших общих детей. Лучше, если бы они остались без мужей и жили бы впроголодь? Никто не отвечает на эти вопросы, но многие меня критикуют. Это неразумно, когда государство лезет к мусульманину в постель, определяя, сколько раз ему жениться. Штрафы и другие наказания отменяют свободу вероисповедания, покушаются на ислам.
«Виноват распад Союза»
Я интересуюсь у Карима, почему он пьёт алкоголь — что, в общем-то, запрещено по исламу (на встрече мой собеседник угощает меня виски)? Тот нисколько не смущается и сообщает: он искренне старается соблюдать все каноны веры, но пока находится «в начале пути к чистоте». 54-летняя бизнесвумен из Ташкента Саида Махмудова, обсуждая тему многоженства, обвиняет в происходящем распад СССР.
«При советской власти являлось нормой, что женщины работали, делали карьеру — моя мать была заместителем директора завода, — возмущается она. — А сейчас всё постепенно возвращается в XIX век — сиди дома, угождай родителям мужа, ублажай супруга, готовь, стирай, убирай, в этом и есть твоё счастье. И такое происходит не только у нас — нелегальное многоженство процветает и в Киргизии, и в Таджикистане, и в Казахстане — да и у вас на Кавказе тоже! Я вижу молодых девушек, зациклившихся на мысли стать второй женой. А чего, о родителях мужа, по нашим традициям, заботится первая, второй же подарят машину, “ювелирку”, айфон, а то и квартиру, о которой она и мечтать не могла!».
По мнению Саиды, ситуацию здесь не исправить. «Легко обвинить в создании гаремов мужиков. Однако, когда за многоженство выступают женщины — тут, как говорится, “приплыли”».