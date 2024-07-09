«Второй женой я взял русскую». Почему в бывшем СССР стали популярны гаремы

— Я считаю, что не сделал ничего плохого, — заявляет 57-летний Карим из Андижана, женившийся недавно по обряду никах в четвёртый (!) раз. — Так правильно по законам, ниспосланным нам Аллахом, и это нормально для верующего мусульманина. Второй женой по обряду никах я взял русскую женщину. Она в 37 лет перешла в ислам, приняла Шахзода. Вот давайте мы ей позвоним, и вы спросите сами: довольна она нашим браком или нет? Не забывайте — по шариату, при наличии нескольких жён муж обязан дарить каждой одинаковые подарки, выдавать одинаковые денежные суммы и любую следующую жену полностью содержать, как предыдущую. Что страшного я сотворил? Убил кого-то или ограбил? Я зарабатываю деньги для четырёх женщин и наших общих детей. Лучше, если бы они остались без мужей и жили бы впроголодь? Никто не отвечает на эти вопросы, но многие меня критикуют. Это неразумно, когда государство лезет к мусульманину в постель, определяя, сколько раз ему жениться. Штрафы и другие наказания отменяют свободу вероисповедания, покушаются на ислам.