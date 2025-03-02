Второй частный модуль успешно сел на Луну

Прежде частным компаниям почти не удавалось успешно прилунить космический аппарат без крушений и падений. Провалы случались даже у государственных агентств, только пять стран успешно опускали свои аппараты на Луну: Россия, США, Индия, Китай и Япония. Летом 2023 года Россия запустила межпланетную станцию «Луна-25» — первую за почти 50 лет экспедицию к спутнику, но аппарат потерпел крушение.