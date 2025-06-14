Второй день ирано-израильского конфликта: что известно об ответе Ирана

Иран сегодня ночью нанес серию ударов по территории Израиля в рамках операции «Истинное обещание — 3». За несколько часов ИРИ выпустила несколько сотен ракет по израильским городам, включая Тель-Авив и Иерусалим. Это стало ответом на агрессию еврейского государства в отношении исламской республики.
Как пишет IRNA, в ходе ответного удара Иран впервые применил баллистические ракеты подводных лодок «Хайбар». Ракета способна преодолеть до 2 тыс. километров, перенося 1,5 тонны взрывчатых веществ. При этом она может запускать с различных платформ.
Кроме того, иранцы атаковали территорию Израиля при помощи дронов-камикадзе. «Вооруженные силы Ирана заявили, что несколькими минутами ранее дроны-камикадзе класса Aresh ВС, проникнув на территорию Израиля, смогли поразить назначенные им цели», — сообщает агентство Fars.
Ранее постпред Ирана при ООН Амир Саид Иравани заверил, что Тегеран нанесет решительный удар по Израилю.
«Постпред Ирана при ООН заявил, что страна решительно ответит на неспровоцированную агрессию Израиля, чтобы восстановить сдерживающий фактор», — сообщает Press TV.
В Израиле материальный ущерб в результате удара назвали огромным, об этом Армия обороны еврейского государства (ЦАХАЛ) пишет в своем Telegram-канале.
«Число пострадавших сравнительно небольшое, все нетяжелые, с учетом огромных разрушений», — приводятся слова одного из командующих, чье имя не называется. В ЦАХАЛ также сообщили, что тыловые подразделения были развернуты в нескольких регионах страны на фоне ответных ударов со стороны Тегерана.
Согласно данным The Jerusalem Post, в результате иранских ударов погибли трое израильтян, более 150 получили ранения.
«Израильтянка, получившая тяжелое ранение в результате обстрела иранскими ракетами в субботу утром, скончалась от ран, а еще двое погибли в результате прямого попадания снаряда в жилой квартал в центральном районе Израиля», — пишет издание.
В ночь на 13 июня израильские ВВС начали широкомасштабную операцию, в рамках которой они продолжают наносить удары по военным целям и объектам ядерной программы Ирана.