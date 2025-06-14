Второй день ирано-израильского конфликта: что известно об ответе Ирана

«Число пострадавших сравнительно небольшое, все нетяжелые, с учетом огромных разрушений», — приводятся слова одного из командующих, чье имя не называется. В ЦАХАЛ также сообщили, что тыловые подразделения были развернуты в нескольких регионах страны на фоне ответных ударов со стороны Тегерана.