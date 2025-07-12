Второе дыхание. Названы лучшие способы заработка для пожилых людей

«Блоги — это, конечно, хорошо, но в массовом порядке пенсионеры этим заниматься не будут, — считает он. — По оценке Соцфонда, в России сегодня около 41 млн пенсионеров, и только 8 млн из них официально трудоустроены, это самый низкий показатель с 2011 года. В целом пенсионеров можно разделить на две группы: в первой находятся те, кто продолжает трудиться после выхода на пенсию (например, учителя или врачи), во второй — те, кто перестает работать и спустя пару лет понимает, что денег ему не хватает».