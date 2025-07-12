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Второе дыхание. Названы лучшие способы заработка для пожилых людей

На пенсии можно устроиться на подработку, сдавать квартиру или даже начать собственное дело.

Источник: Freepik

Глобально для старшего поколения сейчас открыты вакансии в любой сфере и на совершенно разных позициях. А там, где важен узкопрофессиональный опыт (например, в той же медицине или образовании), возраст уже давно не считается определяющим фактором при выборе кандидата, сообщила aif.ru директор по маркетингу HR-холдинга Ventra и цифровой платформы гибкой занятости Ventra Go! Анна Ларионова.

Ранее aif.ru сообщил о 67-летней тюменке Ольге Тихоновой, которая начала снимать ролики еще в 2020 году. В блоге она рассказывает о своем огороде и делится домашними рецептами. Недавно бабушку-блогера Forbes внес в список гранфлюенсеров — то есть, влиятельных в соцсетях людей старше 50 лет.

Когда важнее опыт, а не возраст

«За последние годы компании стали более открытыми к представителям старшего поколения, — считает Ларионова. — Конечно, ограничением может стать состояние здоровья, однако в целом среди работников постарше есть спрос на инженеров, врачей, работников сферы образования, риелторов, бухгалтеров, юристов. А там, где нужна узкая профессиональная экспертиза, на возраст обращают внимание очень редко».

Подрабатывают пенсионеры на 30% больше, чем соискатели помладше: например, трудятся в торговых залах магазинов, нанимаются разнорабочими и курьерами, перечисляет Ларионова. Такие специальности не требуют особой квалификации или физической подготовки. Поэтому и в IT-компании, кстати, старшее поколение нанимают уже реже — там считают, что оно не обладает нужными знаниями в сфере современных технологий. Это, разумеется, не относится к топ-менеджерам, где главное условие — уникальный многолетний опыт и нужная квалификация.

Пока одни работодатели считают, что молодежь быстрее привыкает к корпоративной культуре, другие выбирают кандидатов постарше, потому что те охотнее согласятся на меньшую зарплату, а третьи и вовсе обращают внимание в первую очередь на то, насколько кандидат мотивирован работать в конкретной компании, добавляет эксперт.

Плюс 30 тысяч к пенсии

Конечно, без профильного образования и опыта устроиться работать юристом или инженером у пенсионера не выйдет. Зато на подработку, скорее всего, возьмут. Мужчины могут трудиться охранниками, а женщины — нянями в детских садах. Так дополнительно к пенсии можно будет получать от 30 тыс. руб. Об этом aif.ru рассказал заведующий кафедрой бизнес-аналитики Финансового университета при правительстве РФ Михаил Толмачев.

«Блоги — это, конечно, хорошо, но в массовом порядке пенсионеры этим заниматься не будут, — считает он. — По оценке Соцфонда, в России сегодня около 41 млн пенсионеров, и только 8 млн из них официально трудоустроены, это самый низкий показатель с 2011 года. В целом пенсионеров можно разделить на две группы: в первой находятся те, кто продолжает трудиться после выхода на пенсию (например, учителя или врачи), во второй — те, кто перестает работать и спустя пару лет понимает, что денег ему не хватает».

Мужчинам на пенсии можно подрабатывать охранниками (в среднем 30 тыс. руб. в месяц) или водителями-курьерами (от 50 тыс. руб.), спрос на таких специалистов всегда большой, говорит Толмачев. Просто курьером на велосипеде из-за возраста работать будет все-таки тяжеловато. Женщина может стать няней (45 тыс. руб.), бухгалтером (65 тыс. руб.), продавцом (45 тыс. руб.), уборщицей (40 тыс. руб.).

«Специалисты постарше, как правило, готовы получать на 20% меньше молодежи, — отмечает Толмачев. — Кроме того, пенсионер более усидчив, чем вчерашний студент, который может не задерживаться на одном месте больше трех месяцев. Особенно это заметно в крупных городах, где возможностей для трудоустройства больше».

Сдавать квартиру или начать бизнес?

На пенсии также можно сдавать квартиру — при условии, конечно, что у пенсионера есть, где жить, продолжает Толмачев. Сдавать квартиру на лето и уезжать на дачу не пойдет, потому что арендаторы, как правило, ищут жилье не на три-четыре месяца.

«Еще один вариант для тех, у кого нет наследников — заключить договор пожизненной ренты, однако тут нужно быть вдвойне осторожным, — предупреждает он. — Найти добросовестную компанию, которая действительно будет выполнять договор, довольно трудно. Ведь еще 20 лет назад бывали случаи, когда пенсионер заключал такой договор, а через полгода внезапно умирал».

На пенсии можно и заниматься малым бизнесом — например, вязать носки или печь торты на продажу, но тут довольно трудно найти канал сбыта, одним сарафанным радио обойтись не получится, отмечает эксперт. А настроить всю цепочку (то есть, оформить статус самозанятого, сделать рекламу где-то в соцсетях и создать клиентскую базу), скорее всего, должны будут помочь дети или внуки.