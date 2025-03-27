Вторая жизнь. Куда сдать зубные щетки и что из них могут сделать

Бамбуковые щетки не принимают в переработку. Как вариант — можно закомпостировать изделие на даче или в лесу. Перед этим обязательно нужно убрать щетину. Дело в том, что чаще всего ее делают из полиэстера или нейлона, и в природе разложиться до конца они не смогут, лишь расщепятся на микропластик.