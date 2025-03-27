Вторая жизнь. Куда сдать зубные щетки и что из них могут сделать

Что делать с пластиковой зубной щеткой
Ее нельзя кидать в придомовой бак для пластика, поскольку она сделана из разных материалов. Щетину, как правило, изготавливают из полиэстера или нейлона, а ручку — из полипропилена, иногда добавляя резину.
Пластиковую щетку нужно отнести в специальный пункт приема. Из нее могут сделать тротуарную плитку, мелкий зажим или шариковую ручку.
Сдать пластиковую щетку можно в несколько мест.
- В экоцентры: «Собиратор» (Химки, Санкт-Петербург, Краснодар, Новосибирск), «Сборка» (они есть в Москве, Санкт-Петербурге), «Зеленка» (Санкт-Петербург), 7Other (Санкт-Петербург), «Фракция» (Казань), «Экобаза» (Псков), «Вторсырье на благотворительность» (Самара), «Птичка» (Сургут), «Ростов — город будущего» (Ростов-на-Дону). При этом во многих экоцентрах доступна услуга вызова экотакси, сообщает «Сберегаем вместе».
- В контейнеры в магазинах «Перекресток».
- На площадках акций по сбору вторсырья эковолонтерских организаций. Например, на мероприятиях экодвижения «РазДельный Сбор».
- На площадках проекта «Реутилизация».
- В контейнеры в центрах «Место встречи» в Москве. Зубные щетки и другие редкие фракции забирает отсюда экоцентр «Сборка».
Ближайший пункт приема можно найти, вбив «прием зубных щеток» в 2ГИС, а также в экологических группах и на сайтах экологических проектов вашего города или района.
Что делать с деревянной зубной щеткой
Бамбуковые щетки не принимают в переработку. Как вариант — можно закомпостировать изделие на даче или в лесу. Перед этим обязательно нужно убрать щетину. Дело в том, что чаще всего ее делают из полиэстера или нейлона, и в природе разложиться до конца они не смогут, лишь расщепятся на микропластик.
Также ручку зубной щетки можно использовать в быту: как садовую бирку для растений, палочку для размешивания строительных красок. Она может пригодиться и для растопки костра.
Что делать с электрической зубной щеткой
Электрические щетки и их насадки тоже лучше не выкидывать. В их соста входят металлы и пластик, которые можно переработать и использовать повторно. Пункты, куда сдать электротехнику в вашем городе, можно найти тут.
Переработка зубных щеток помогает снизить экослед и сохранять ресурсы, подчеркивают специалисты.
К слову, ранее в МВД предупредили, что мошенники следят за россиянами через зубные щетки.