«Вторая рука» — владыка. Пожилых людей защитят от финансовых мошенников

В России скоро можно будет защитить уязвимые слои населения от действий финансовых мошенников посредством введения сервиса «второй руки». Наряду с неоспоримыми преимуществами такая услуга может нанести урон людям старшего поколения и маломобильным гражданам, сообщил aif.ru завкафедрой страхования и экономики социальной сферы Финансового университета при правительстве РФ Александр Цыганов.
«Механизм “второй руки”, безусловно, может стать мощной преградой на пути финансовых мошенников, уровень защищенности пожилых людей, инвалидов повысится, — уверен эксперт. — Но, с другой стороны, этот механизм подразумевает ограничение дееспособности граждан. Фактически третье лицо будет контролировать любое финансовое действие человека, а ведь среди маломобильных и пожилых людей многие обладают вполне ясным умом, могут адекватно воспринимать реальность, и поражать их в правах распоряжения собственными денежными средствами не стоит».
Сервис «второй руки» необходимо сделать обязательным для всех банков, считают в ЦБ. Соответствующий законопроект разработан, и уже этой осенью может быть принят Госдумой. В случае реализации инициативы регулятора у всех пожилых и маломобильных граждан появится возможность назначать доверенное лицо, которое будет дополнительно контролировать все финансовые операции доверителя. Таким лицом может быть родственник, близкий человек, который должен будет в течение 12 часов подтвердить или отклонить любой платеж, совершенный его подопечным. Таким образом в Банке России надеются защитить наиболее социально уязвимые слои населения от атак финансовых мошенников.
«К этой проблеме нужно очень взвешенно подходить, — предупреждает Цыганов. — Вводя механизм “второй руки”, следует сразу четко прописать алгоритм замены доверенного лица или отказа от этой услуги».
Согласно законопроекту, механизм «второй руки» не распространяется на операции с наличными деньгами и на систему быстрых платежей (СБП), ведь задержка в обработке операции до 12 часов противоречит самой сути «быстрых платежей». Но этот канал также используют и финансовые мошенники.
«Поэтому, если уж вводить механизм “второй руки”, то нужно распространять его на все сервисы, включая СБП и карточные платежи, — подчеркнул эксперт. — Иначе теряется смысл нововведения, для злоумышленников остаются лазейки. Также под контроль третьего лица должны попасть и операции с наличными, но при условии, что человек все же будет иметь возможность, например, снимать деньги в банкомате в пределах разумного лимита, 1−3 тыс. руб. в день. Иначе защищаемый гражданин станет уж полностью недееспособным».