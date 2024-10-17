«Вторая рука» — владыка. Пожилых людей защитят от финансовых мошенников

«Поэтому, если уж вводить механизм “второй руки”, то нужно распространять его на все сервисы, включая СБП и карточные платежи, — подчеркнул эксперт. — Иначе теряется смысл нововведения, для злоумышленников остаются лазейки. Также под контроль третьего лица должны попасть и операции с наличными, но при условии, что человек все же будет иметь возможность, например, снимать деньги в банкомате в пределах разумного лимита, 1−3 тыс. руб. в день. Иначе защищаемый гражданин станет уж полностью недееспособным».