Вторая неделя Великого поста: что нужно делать и какие продукты важно исключить

Как и в другие дни, рекомендуется убрать из рациона мясо, молоко, яйца и рыбу. Можно есть овощи, фрукты, крупы. В субботу и воскресенье разрешается растительное масло. Но нужно помнить, что для мирян допускаются послабления. Те, кто придерживается строго поста, а это священнослужители, продолжают строгий пост. Его правила прописаны в церковных документах.