Вторая неделя Великого поста: что нужно делать и какие продукты важно исключить

Важные дни
Суббота (15 марта) — родительская суббота. В этот день вспоминают усопших родных. На следующей день православные вспоминают святителя Григория Паламу. Он учил, что искренняя вера позволит увидеть Фаворский свет или Божью энергию. Кроме этого, при нём появилась молитва «Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй мя грешного».
Что можно есть
Как и в другие дни, рекомендуется убрать из рациона мясо, молоко, яйца и рыбу. Можно есть овощи, фрукты, крупы. В субботу и воскресенье разрешается растительное масло. Но нужно помнить, что для мирян допускаются послабления. Те, кто придерживается строго поста, а это священнослужители, продолжают строгий пост. Его правила прописаны в церковных документах.
Среди разрешенных продуктов можно выделить макароны, орехи, семечки, некоторые виды хлеба.
От чего еще нужно отказаться
Считается, что вторая неделя поста — самая простая. Как и в другие дни, православным необходимо молиться, читать религиозную литературу, а также помнить о покаянии. Это одна из важнейших целей Великого поста.
Во время всего поста необходимо воздержаться от алкогольных напитков и бранных слов.
Как и ранее, православным во время поста стоит отказаться от развлечений и мирских праздников. Также необходимо ограничить свои мысли. Старец Амвросий Оптинский наставлял: Жить — не тужить, никого не осуждать, никому не досаждать и всем мое почтение.
Какие молитвы
Литургию Преждеосвященных даров проводят в среду и пятницу, а в субботу читают заупокойную. В воскресенье акафист святителю Григорию Паламе, архиепископу Солунскому. В эти дни церковь просит об очищении души.