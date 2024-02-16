Всё пройдёт гладко. Чем может быть опасно бритьё

Наш эксперт — врач-дерматовенеролог Клиники инфекционных заболеваний ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, кандидат медицинских наук Елена Быстрицкая.
Брить бороды боярам впервые повелел Пётр I. А до того ходить с голым лицом мужчине было просто неприлично. С тех пор решение, носить ли усы и бороду, принимают уже сами мужчины. В последнее время мода на ухоженную растительность на лице вновь вернулась благодаря барбершопам. Тем не менее и сегодня бритьё по-прежнему остаётся привычной процедурой для многих людей.
Прикрытые проблемы
Хотя удалить ненужные волосы проще всего бритвой, некоторым лучше выбирать другие средства депиляции. Это касается тех, у кого заболевания кожи возникают в местах, подвергающихся бритью.
Себорейный дерматит. Выраженная чувствительность кожи проявляется в красноте и шелушении в центре лица. Это приводит к болезненности при бритье и отёкам после него, а также чревато микротравмами и царапинами, увеличением шелушения. При обострениях рекомендуется уменьшить частоту бритья, пройти курс лечения и, возможно, задуматься о других методах удаления волос.
Угревая болезнь. При акне бриться категорически нельзя. При бритье травмируются и вскрываются прыщи, гной из них попадает на другие участки лица, что ведёт к распространению инфекции — к усилению высыпаний, дополнительному травмированию кожи, образованию новых рубцов. Данное заболевание лечится антибиотиками и ретиноидами, и только после полного излечения бритьё можно возобновить.
Розацеа. На начальных стадиях болезнь выражается покраснением в центре лица и расширением сосудов. При длительном течении появляется множество мелких прыщей. Кожа становится очень чувствительной, а иногда и воспалённой. В первом случае бритьё будет доставлять боль, во втором — способствовать распространению инфекции и усилению высыпаний. Сначала следует устранить инфекцию мазями и правильно подобранным уходом за лицом. Затем можно удалить расширенные сосуды лазером, что полностью восстановит кожу.
Всем остальным бриться можно, но делать это нужно, следуя определённым правилам, чтобы избежать проблем.
По лезвию бритвы
Даже у тех, у кого нет очевидных заболеваний кожи, бритьё может спровоцировать некоторые проблемы.
Раздражение кожи, микроцарапины. Эти повреждения характерны для людей с тонкой, чувствительной кожей, склонных к аллергии. Лучшая профилактика — применение качественных лезвий и их частая смена. Кстати, уменьшить риск раздражения и сделать бритьё более чистым можно, научившись пользоваться опасной бритвой, которая срезает волос ровно, параллельно коже, поэтому результат бритья будет более выраженным и продержится дольше. Ну, а полное разрешение проблемы — курс лазерной эпиляции.
Гнойничковая сыпь. Она может свидетельствовать как о высокой чувствительности кожи и снижении её иммунитета (тогда вам надо обратиться к дерматологу), так и о загрязнении лезвия бритвы. Чтобы такой неприятности не произошло, желательно перед бритьём протирать кожу местными антисептиками (хлоргексидин, мирамистин), ими же обрабатывать лезвие бритвы или пользоваться одноразовыми станками (но они бреют не слишком чисто и могут вызывать раздражение).
Зудящие красные пятна с шелушением. Причиной могут быть как нарушения в уходе за кожей и бритвой, так и возникшее на фоне снижения иммунитета грибковое заболевание. Тут требуется консультация дерматолога для лечения грибка, а в дальнейшем более тщательная гигиена и антисептика для профилактики инфекций, в том числе при бритье.
Врастание волос. Удалить 1−2 волоска можно пинцетом. Но при множестве вросших волос помогают только более сильные методы — лазерная и электроэпиляция. Но, если бриться правильно, проблем не будет.
Важно!
Используйте успокаивающее и смягчающее кожу средство после бритья. Хорошо, если в креме, геле, лосьоне содержатся витамин F (снимает воспаление) и противовоспалительные добавки — ромашка, календула, алоэ. А вот протирать лицо одеколоном не стоит — и нормальная, и сухая кожа станет ещё суше. Для жирной и комбинированной кожи это допустимо, но лучше не рисковать. Кремы с натуральными маслами подходят только для сухой кожи, но не для жирной.