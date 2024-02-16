Всё пройдёт гладко. Чем может быть опасно бритьё

Гнойничковая сыпь. Она может свидетельствовать как о высокой чувствительности кожи и снижении её иммунитета (тогда вам надо обратиться к дер­матологу), так и о загрязнении лезвия бритвы. Чтобы такой неприятности не произошло, желательно перед бритьём протирать кожу местными антисептиками (хлоргексидин, мирамистин), ими же обрабатывать лезвие бритвы или пользоваться одноразовыми станками (но они бреют не слишком чисто и могут вызывать раздражение).