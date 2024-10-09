«Всё должно быть идеально!»: почему перфекционизм мешает спать

Уигналл советует разработать «полуночный план». Когда вы проснетесь ночью и будете беспокоиться о том, что мало спите, просто примите эту мысль, как факт. Вы можете сказать себе: «Я беспокоюсь о том, что недостаточно сплю. Это понятно, но если я буду продолжать думать об этом, мне будет только труднее снова заснуть». Однако если через пять-десять минут не получится уснуть вновь, нужно переходить к плану.