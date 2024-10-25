Вся соль: как выбрать и правильно использовать

Есть такая легенда: у одного французского винодела как-то не задалось мерло, получилось слишком кислым, и он, отчаявшись его продать, залил все в амфоры и повез к монахам — на солончаки острова Ре. Те взяли товар и поставили емкости в соляные хранилища. Одна амфора разбилась, и соль пропиталась вином. Когда она просохла, получилась ароматная специя, которую взяла к себе на кухню владелица местного трактира. По словам Ольги Ягодиной, именно так появилась первая винная соль. Сейчас ее осознанно делают на том же острове Ре, маринуя в мерло и каберне совиньон. Конечно, так давно поступают не только французы. В США соль смешивают с ширазом, в Великобритании — с портвейном, шардоне и пивом. Ольга Ягодина тоже проводила свои эксперименты: «Мы брали очень танинное вино и смешивали его с нашей солью Белого моря. Было интересно, но я решила пойти другим путем и взяла крымский белый херес. Мы переварили все вместе и выпарили. Соль получилась с легким сладким тоном. Вкус необычный, но очень приятный», — рассказывает она. Создание винных купажей Ольга считает перспективным направлением в России, учитывая прогрессивное развитие винной отрасли и постоянно расширяющийся ассортимент вин на полке. Да и для гастрономических экспериментов винная соль открывает безграничные возможности. Более того, соль как дескриптор вина начинает все чаще звучать при органолептическом анализе из уст сомелье.