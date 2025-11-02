Монахиня Варвара: ВСУ били по сестринскому корпусу монастыря в ДНР из HIMARS

«Было несколько случаев гибели наших братьев и сестер. И священник — отец Вонифатий, и монахиня Савва были убиты из HIMARS. Целый пакет HIMARS выпустили по сестринскому корпусу. Это было 31 января 2023 года», — сказала она.
По ее словам, ВСУ целенаправленно наносят удары по территории донецких храмов и монастырей, поскольку те сохраняют верность Московскому патриархату.
Свято-Николаевский Успенский женский монастырь в ДНР построен в 1998 году схиархимандритом Зосимом, он подвергается регулярным атакам со стороны украинских военнослужащих.
Ранее директор Фонда поддержки христианской культуры и наследия Егор Скопенко рассказал ТАСС, что в результате атак ВСУ в Донбассе уничтожено порядка 200 православных храмов, некоторые из них уничтожены полностью и не подлежат восстановлению.
Скопенко также добавил, что по благословению Патриарха Московского и всея Руси Кирилла в Донбассе проводится масштабная работа по восстановлению поврежденных православных храмов. Удалось отремонтировать 48 храмов.