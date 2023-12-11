Вступили в силу новые правила выезда россиян за границу. Кого не выпустят

В России вступили в силу новые правила сдачи заграничных паспортов. В течение пяти дней после уведомления об ограничении выезда из страны россияне обязаны сдать документ на хранение, следует из постановления правительства. Закон устанавливает ряд оснований недействительности загранпаспорта, дипломатического паспорта и служебного паспорта.

РБК Life разбирался, в каких случаях паспорт признается недействительным и кого могут не выпустить за границу.

О чем закон

Закон устанавливает конкретные случаи, когда загранпаспорт становится недействительным. Это касается в том числе граждан с дипломатическим или служебным паспортом. В правилах оговорены сроки наступления недействительности указанных документов и требования об их изъятии. МВД теперь будет вести учет недействительных паспортов, чтобы граждане не могли воспользоваться неактуальным удостоверением личности.

Кому запретят выезд

Согласно российской Конституции, граждане могут свободно покидать страну, а также имеют право вернуться. Однако есть несколько случаев, когда выезд из страны может быть ограничен:

сообщившие заведомо ложные данные о себе для выезда из России;

имеющие доступ к гостайне (в течение пяти лет после последнего ознакомления с секретной информацией);

работники ФСБ и уволенные в течение пяти лет;

призванные на срочную военную службу;

находящиеся на альтернативной гражданской службе и мобилизованные.

Запрет на выезд касается и должников, в случае если задолженность по штрафам превысит 30 тыс. руб. Не выпустят тех, чей долг по алиментам превысил 10 тыс. руб. Также это может быть любой другой долг, который не погасили в течение двух месяцев со дня, когда закончился срок на добровольную уплату задолженности.

Однако не все должники попадают под ограничения. Соответствующее решение приставы принимают в индивидуальном порядке.

Заграничный, служебный и дипломатический паспорта будут считаться недействительными также при условиях:

владелец поменял фамилию/имя/отчество/данные о дате и месте рождения;

срок действия истек;

решение о приобретении гражданства России прекращено или отменено.

Куда сдать паспорт

Согласно новым правилам, в течение пяти дней после получения уведомления о запрете на выезд из страны россияне обязаны сдать загранпаспорт на хранение. Отнести его нужно будет в орган власти, который выдавал документ. Его представители оформляют акт приема-передачи в двух экземплярах, один из которых остается у гражданина.