Встреча Уиткоффа и Путина: зачем Трамп посылает в Москву своего посланника

Спецпосланник президента США Стив Уиткофф посетит Россию. Эту информацию подтвердил Дональд Трамп. Также он заявил, что готов ввести новые санкции, если Москва и Киев не договорятся о прекращении огня.
— Да, он едет в Израиль, а потом, хотите верьте, хотите нет, поедет в Россию, — сказал Трамп.
Стив Уиткофф уже несколько раз посещал Россию. Последний раз он приехал в Москву в апреле. В российской столице он встречался с Владимиром Путиным. На этой встрече говорили о возможности возобновления переговоров между Россией и Украиной. Через некоторое время представители Москвы и Киева встретились в Стамбуле.
— Уиткофф в ближайшие дни прилетит в Москву. Будет вести переговоры о санкциях США и о том, на какие уступки готова Россия, чтобы этих санкций не было. Трамп ранее заявил, что он введет санкции против России, но у него нет никакой уверенности, что эти санкции будут иметь какой-то эффект на Россию, — считает политолог Сергей Марков.
Замдиректора Института стран СНГ Владимир Жарихин предположил, что Уиткофф едет исправить ошибки Трампа, допущенные в его высказываниях.
— Он едет в Россию, чтобы несколько сгладить резкие заявления Трампа по отношению к РФ последних дней и попробовать в последний раз уговорить Москву встать на путь украинского урегулирования, который был придуман западными «ястребами» — сначала перемирие, потом все остальное. Поскольку этот вариант совершено не устраивает Россию, можно ожидать, что президент ответит отказом, — рассказал эксперт.
Ранее ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин в разговоре с ВФокусе Mail предположил, что санкции Вашингтона ударят и по США.
— Америка опосредованно нанесет удар сама по себе. Мы живем во взаимозависимом мире. Все центры силы между собой взаимодействуют. Ударяя по энергетическому сектору, можно попасть и по своей экономике, — отметил американист.
По информации издания Axios, окончательно поездка Уиткоффа еще не согласована.