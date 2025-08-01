Встреча Уиткоффа и Путина: зачем Трамп посылает в Москву своего посланника

— Уиткофф в ближайшие дни прилетит в Москву. Будет вести переговоры о санкциях США и о том, на какие уступки готова Россия, чтобы этих санкций не было. Трамп ранее заявил, что он введет санкции против России, но у него нет никакой уверенности, что эти санкции будут иметь какой-то эффект на Россию, — считает политолог Сергей Марков.