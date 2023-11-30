Встать на рейсы: Куба подтвердила новые сообщения из Москвы и Петербурга

Прямое сообщение между Москвой и Гаваной возобновится в декабре этого года. Также планируется запуск рейсов из Санкт-Петербурга на остров Кайо-Коко. Кроме того, на Кубе собираются открыть супермаркет с российскими продуктами и увеличить зоны, где можно будет расплачиваться картой «Мир», рассказал «Известиям» посол Кубы в Москве Хулио Гармендия Пенья. Однако это направление вряд ли станет массовым для российских туристов, считают эксперты. О том, что готова предложить путешественникам Гавана и с какими сложностями они могут столкнуться в поездке, — в материале «Известий».

Как добраться на Кубу

К концу 2023 года планируется возобновление прямых рейсов между Москвой и Гаваной, а также установление авиасообщения между Санкт-Петербургом и кубинским островом Кайо-Коко, подтвердил «Известиям» посол Кубы в Москве Хулио Гармендия Пенья.

— К концу декабря планируется возобновить прямые рейсы «Аэрофлота», выполняемые авиакомпанией «Россия», между нашими столицами, а также рейс раз в 10 дней из Санкт-Петербурга на Кайо-Коко. Несмотря на все существующие сегодня логистические трудности, российские авиакомпании и туроператоры проявляют большой интерес к продолжению полетов на Кубу, где россиян всегда будут встречать с распростертыми объятиями, — рассказал Хулио Гармендия Пенья.

Ранее в «Аэрофлоте» сообщали, что самолеты в кубинскую столицу будут летать по средам и воскресеньям с 24 декабря. Билет на рейс длительностью 14 часов будет стоить примерно 43 тыс. рублей.

Сейчас прямым рейсом из Москвы можно добраться до города Варадеро (рейсы осуществляются каждый день, кроме воскресенья) и острова Кайо-Коко (по понедельникам). Полет из Москвы в Гавану с пересадкой в Стамбуле займет минимум 20 часов. Самый дешевый билет в одну сторону выйдет в 70 тыс. Прямых рейсов на Кубу из Санкт-Петербурга пока не было.

Российские туристы вошли в тройку самых частых посетителей Кубы, заявил Гармендия Пенья. По словам дипломата, увеличение числа прямых рейсов между странами может поспособствовать увеличению турпотока.

По подсчетам Национального статистического и информационного управления Кубы, к июлю 2023 года стране удалось принять 87,5 тыс. туристов из России. Среди частных посетителей агентство выделило также граждан США (99 тыс.), Испании (48,8 тыс.), Германии (41,9 тыс.) и Франции (36,5 тыс.).

Тем не менее Куба — не самое популярное направление у россиян. По подсчетам АТОР, в летние месяцы 2023 года большинство наших туристов выбирали Турцию. Поток в эту страну составил около 2,6 млн, правда, тут стоит учитывать, что не все россияне остались в Турции на отдых, есть и те, кто только сделал пересадку в Стамбуле. Около 1 млн выбрали для отдыха Абхазию и 350 тыс. отправились в ОАЭ.

Куба вряд ли станет массовым направлением для российских туристов, заявил «Известиям» источник в туриндустрии. Основные проблемы сейчас — это долгий перелет и проблемы с оплатой. По словам собеседника, истории про возможность пользоваться картой «Мир» туристы не подтверждают. При этом как таковой конкуренции у Кубы нет. Она осталась одной страной в Карибском регионе, куда россияне могут беспрепятственно добраться. Зимой Куба конкурирует, пожалуй, только с Таиландом, добавил он.

До конца 2023 года возможность оплаты картой «Мир» будет внедрена в большинстве объектов туристического сектора, сетевых магазинах и сервисных центрах по всему острову, подтвердил посол слова министра туризма Кубы Хуана Карлоса Гарсия Гранда.

— Мы начнем с налаживания их работы на туристических объектах в Гаване, Варадеро, Сьего-де-Авила и Камагуэй. Российская платежная система «Мир» может стать альтернативой для обхода последствий блокад и санкций, — заявил посол.

Однако, по словам профессора факультета международных отношений СПбГУ Виктора Хейфеца, распространение терминалов для приема карт «Мир» необязательно решит проблему с оплатой из-за присутствующих на Кубе проблем с перебоями электричества.

— На Кубе бывают проблемы с транспортом, поскольку не хватает бензина. При передвижении на рейсовых автобусах это может вызывать проблему, потому что их мало и не всегда на них можно сесть, — говорит Хейфец.

Куба подходит для пляжного отдыха, но не совсем хороша для путешествий вне пакета «все включено», продолжает эксперт. Страна вполне безопасна для передвижения туристов при соблюдении элементарных правил безопасности, путешественники могут даже спокойно гулять по ночной Гаване, но проблемы могут возникнуть в момент покупки продовольственных товаров.

— Куба — страна победившего социализма. Кубинцы получают продукты в рамках системы талонов, а туристам разрешено их покупать, но их цена может быть везде разной и их не везде получается найти. С голоду никто не умирает на Кубе, но система рассчитана на обеспечение продовольствием собственного населения, — подводит итог Хейфец.

Интерес к российским продуктам и машинам

Как вариант решения продовольственных проблем на Кубе рассматривается открытие сети супермаркетов с продуктами российского производства. Кубинские покупатели заинтересованы в этих товарах, заявил Хулио Гармендия Пенья.

— В настоящее время ведутся переговоры по уточнению деталей скорейшего открытия на Кубе супермаркета с продуктами российского производства. Продукты советского или российского производства находятся на слуху у кубинского населения и очень ценятся. На протяжении многих лет они были частью повседневной жизни кубинцев, в частности, мы говорим о консервах, напитках и бытовой технике из России, — уверяет посол.

По информации кубинской прессы, первый магазин российских продуктов RusMarket откроется в Гаване в начале 2024 года. В супермаркетах сети будут представлены мясо, молочные продукты, консервы российского производства, а также детали для автомобилей и крупного транспорта, стройматериалы, бытовая техника, ткани и одежда.

Россия исторически считается одним из основных поставщиков на кубинский рынок таких продуктов, как зерно, крупы и растительное масло, заявил посол Хулио Гармендия Пенья.

— В трудное время пандемии COVID-19 Российская Федерация поддержала нас крупными поставками этих товаров. В этом году в нашу страну поступило 25 тыс. т пшеницы и 650 т растительного масла. Ведутся переговоры о дальнейшем развитии двусторонней торговли между нашими странами, в том числе о продолжении поставок этих жизненно важных товаров, — продолжает дипломат.

К слову, остров заинтересован не только в российском продовольствии и продуктах питания.

— На Кубе очень востребованы автомобили российского производства — «Лада», «Москвич», «Волга», «УАЗ». В тропических условиях острова они ценятся за долговечность и выносливость, — рассказал Гармендия Пенья.

Развитию сотрудничества в туристической сфере может способствовать и тот факт, что в стране сохраняется интерес к русскому языку. В июле 2023 года в Гаване открылся Центр образования на русском языке. Около 400 человек подали заявки на обучение в этом учебном году.

Кроме того, 12 соглашений о сотрудничестве российских и кубинских университетов было подписано в сентябре 2023 года. Договоренности предполагают как студенческие обмены между странами, так и межуниверситетские образовательные программы.