Встали в очередь. Кто из западных компаний собирается вернуться в Россию

Большой и платежеспособный российский рынок нужен всем. Западные компании на фоне заявлений администрации Дональда Трампа — «повернули» назад и заговорили о возвращении в Россию. Получат ли они бойкот от покупателей или им поверят снова и каковы условия для 500 зарубежных производителей, что «сбежали» из РФ с началом СВО, разбираем ВФокусе.
Западные бренды хотят вернуться в РФ
Корейский производитель автомобилей Kia начал поиск сотрудников в России. Ищут они технического сотрудника и специалиста по маркетингу. Ещё одна корейская компания начала маркетинговую активность. Речь идёт о Samsung. Но пока официальных заявлений о возвращении не делалось, отмечает Коммерсантъ.
Глава Немецкого совета за конституцию и суверенитет Ральф Нимайер в разговоре с РИА Новости сообщил об условиях, при которых компании из Германии готовы снова прийти в Россию. Произойдёт это в случае снятия санкций.
Среди тех, кто в ближайшее время посмотрит в сторону России, также PepsiCo, Coca-Cola, Apple, Microsoft, Cisco, Johnson & Johnson, Nike, Ford и другие американские компании, считает генеральный директор Института коммуникационного менеджмента Вадим Сипров. Собеседник aif.ru рассказал, что особо в российском рынке заинтересованы немцы, так как их экономические показатели падают.
Что стало с активами ушедших фирм
Большинство активов ушедших компаний, были переданы российским организациям. Некоторые смогли переименоваться и остаться в стране. Идея внешнего управления обсуждалась сразу после того, как стало ясно, что ряд компаний покинут Россию.
— Если зарубежные собственники необоснованно закроют компанию, то в таких случаях правительство предлагает вводить внешнюю администрацию. В зависимости от решения владельца она будет определять дальнейшую судьбу предприятия. Ключевой задачей при этом станет сохранение профиля деятельности организации и рабочих мест, — заявил в марте 2022 года премьер-министр Михаил Мишустин.
Глава России Владимир Путин поддержал эту инициативу. Так на отечественном рынке появились новые и получили второе дыхание ранее не пользовавшиеся популярностью бренды.
Ярким примером того, как уходили европейцы, стало возрождение автомобильного бренда «Москвич». Завод, где сейчас собирают автомобили, принадлежал ЗАО «Рено Россия». 16 мая 2022 года Минпромторг России сообщил, что 100% акций этой компании переданы Правительству Москвы. Уже в ноябре производство было запущено, а в декабре начались продажи.
С французской компанией связана ещё одна история. 67,69% акций автоконцерна «АВТОВАЗ» были переданы ФГУП «НАМИ», а значит федеральному правительству. У Renault есть возможность выкупить их обратно в течение 6 лет. Президент АО «АвтоВАЗ» Максим Соколов рассказал, что у французов есть возможность вернуться, но придётся платить. Минимальная цена — 110 миллиардов рублей.
В июне 2022 года стало известно, что с российского рынка уходит Coca-Cola HBC. Производство останавливается, а все продажи осуществляются из старых запасов. Появилась замена под брендом «Добрый», который выпускался переименованным российским подразделением американской компании. По данным РБК, уже в 2023 году он вошёл в лидеры среди товаров повседневного спроса. Важно отметить, что полностью напитки Coca-Cola не ушли из России. На полках магазинов можно встретить их, но разлиты они за границей.
И это не единственные примеры. McDonald’s продал свои активы бизнесмену Александру Говору. Рестораны заработали под названием «Вкусно — и точка». Предприниматель отказался комментировать суммы сделки, сославшись на договор о неразглашении, но отметил, что опцион обратного выкупа предусмотрен, однако бывшие владельцы делать этого не собирались.
Министр экономического развития РФ Максим Решетников заявил, что уход иностранных брендов открыл уникальные возможности для российских предпринимателей и сложившейся ситуацией они воспользовались в полной мере. Он подчеркнул, что российский рынок остаётся открытым.
Условия возвращения
— У нас территория Российской Федерации единая по правилам и подходам, поэтому, размещая свои подразделения, они должны иметь в виду, что не должно быть никаких лакун, — сообщил первый вице-премьер РФ Денис Мантуров.
Таким образом он дал понять, что возвращающимся компаниям придётся открывать свои подразделения на территории Херсонской и Запорожской областей, ДНР и ЛНР.
Известно, что хочет вернуться, например, ряд автопроизводителей. В Европе спад продаж, нужна альтернатива. Пока озвучен общий подход: хотите вернуть свои проданные активы — выкупайте по рыночной цене. За русофобию нужно платить. Многие компании не поддались на санкционное давление и нашли способы остаться.
Одним из условий возвращение должны быть инвестиции и максимальная локализация производства, считает Роджерс. При этим, на пути в Россию компании могут столкнуться с тем, что россияне будут бойкотировать западных производителей из-за их ухода после начала СВО.
По мнению экономиста Максима Чиркова, государству нужны гарантии того, что компании опять не уйдут, поэтому условия будут жёстче, чем для тех, кто остался или только приходит в Россию.
Возврат западных компаний будет осуществляться на рыночных условиях, то есть будут заново покупать необходимые активы по рыночным ценам, будут заново строить предприятия и, возможно, выполнять дополнительные условия, которые будут введены со стороны государства для возвращающихся компаний.
И западные компаниям нужна Россия, и России они нужны. Главное, что могут они принести это инвестиции и технологии. В качестве примера политолог Андрей Суздальцев привёл добычу нефти на шельфе. У американских компаний в этой области передовые способы, и они нужны нашей стране.
— Компании могут вернуться и выкупить бывшие активы за 1 доллар или по рыночной стоимости. Это дела корпоративные, которые в любом случае связаны с приходом в Россию денег и технологий. Правительство прекрасно знает какие договорённости были достигнуты перед уходом, — объяснил Суздальцев.
Ждать быстрого и массового возвращения ждать не стоит. Да и вернутся не все хотя процесс уже запущен. Эксперт, напомнил, что с 28 февраля в Россию приходят южнокорейские производители медицинского оборудования.
Даниил Черных