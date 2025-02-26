Встали в очередь. Кто из западных компаний собирается вернуться в Россию

В июне 2022 года стало известно, что с российского рынка уходит Coca-Cola HBC. Производство останавливается, а все продажи осуществляются из старых запасов. Появилась замена под брендом «Добрый», который выпускался переименованным российским подразделением американской компании. По данным РБК, уже в 2023 году он вошёл в лидеры среди товаров повседневного спроса. Важно отметить, что полностью напитки Coca-Cola не ушли из России. На полках магазинов можно встретить их, но разлиты они за границей.