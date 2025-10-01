Детские сады ряда регионов России накрывает Коксаки: чем это грозит

По оценке академика Покровского, «процент осложнений небольшой, и он, как правило, не меняется». Наиболее уязвимы перед болезнью дети дошкольного и младшего школьного возраста до 10 лет. Заболевание обычно разрешается самостоятельно в течение 7−10 дней без терапии. Как отмечает эксперт, это хорошо известное заболевание, которое большинство детей переносят в детском возрасте.