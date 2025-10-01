Детские сады ряда регионов России накрывает Коксаки: чем это грозит

Сезонная вспышка или начало эпидемии
Академик РАН, эпидемиолог Вадим Покровский подтвердил широкое распространение вируса в последние недели. «Мы наблюдаем типичную сезонную вспышку, характерную для этого времени года, — пояснил эксперт. — Вирус повсеместно распространен, и его циркуляция в детских коллективах закономерна и связана с тесным общением и организованным питанием». Специалист призвал подходить к ситуации без паники, заявив, что «ничего здесь удивительного и настораживающего нет».
Роспотребнадзор, комментируя сообщения о росте заболеваемости, опроверг слухи об эпидемии и назвал ситуацию стабильной. Эту оценку поддерживают и региональные власти — например, Минздрав Башкирии отрицает вспышку инфекции в Уфе, отмечая, что ни одному из заболевших не потребовалась госпитализация.
Тем не менее, в родительских чатах и социальных сетях продолжают обсуждать новые случаи заражения. Многие семьи призывают к более строгим мерам профилактики в школах и детских садах, опасаясь дальнейшего распространения вируса.
Ключевые симптомы
Заболевание характеризуется острым началом с повышением температуры до 39, воспалением слизистой ротоглотки и характерными высыпаниями — сыпью на коже, ладонях, стопах и слизистой рта. В части случаев наблюдается диспепсический синдром с тошнотой и расстройством стула.
Основные пути передачи инфекции включают контактный (через загрязненные поверхности), воздушно-капельный и фекально-оральный механизмы — через инфицированные продукты питания, воду и грязные руки.
По оценке академика Покровского, «процент осложнений небольшой, и он, как правило, не меняется». Наиболее уязвимы перед болезнью дети дошкольного и младшего школьного возраста до 10 лет. Заболевание обычно разрешается самостоятельно в течение 7−10 дней без терапии. Как отмечает эксперт, это хорошо известное заболевание, которое большинство детей переносят в детском возрасте.
Взрослые тоже могут заразиться этой инфекцией, однако переносят ее гораздо легче. «У переболевших в детстве вырабатывается стойкий иммунитет, который защищает от повторного заражения тем же серотипом вируса, — пояснил Покровский. — Однако, если взрослый человек не сталкивался с этим конкретным штаммом в прошлом, заболевание возможно».
Врач отметил, что у взрослых инфекция часто протекает в стертой форме или бессимптомно, но в редких случаях, особенно на фоне ослабленного иммунитета, может сопровождаться достаточно высокой температурой и выраженным недомоганием.
В отсутствие специфической вакцины академик Покровский настаивает на строгом соблюдении гигиенических норм: тщательном мытье рук, обработке продуктов и ограничении посещения людных мест. При заболевании ребенка необходимы изоляция, обращение к врачу и симптоматическое лечение — жаропонижающие и щадящая диета. В детских коллективах вводятся усиленная дезинфекция, утренние фильтры и разобщение групп. Как подчеркивает эксперт, отработанные меры принимаются регулярно, а сезонные вспышки носят закономерный циклический характер и не связаны с внешними факторами.