Всесибирская открытая олимпиада школьников в 2024 году: правила и как принять участие

Всесибирская открытая олимпиада школьников в 2024 году проводится по естественно-научным предметам. Рассмотрим основные вопросы, касающиеся ее организации, этапы и даты проведения, примеры заданий и ответы на них. Выслушаем советы эксперта по подготовке к олимпиаде, узнаем, когда состоится подведение итогов и каковы награды участников.
Что такое Всесибирская открытая олимпиада школьников
Всесибирская олимпиада находилась у истоков соревновательного движения по проверке знаний в стране среди детей, когда в 1962 году провели первое подобное мероприятие. Его инициаторами выступили крупные советские ученые. После такие конкурсы приобрели массовое всесоюзное значение.
В настоящее время Всесибирская открытая олимпиада школьников ежегодно проводится на базе Новосибирского государственного университета (НГУ): формируется организационный комитет, методическая комиссия и жюри (1). Также создают площадки очного отборочного этапа в регионах — в 2024 году их более 60. В перспективе планируется расширить количество предметов олимпиады за счет привлечения гуманитарных дисциплин.
Цель проведения олимпиады
Всесибирская открытая олимпиада школьников — это важное мероприятие, в первую очередь направленное на поиск талантливых детей, которые хотят учиться. Помимо этого организаторы ставят еще несколько ключевых целей (2):
- пропаганда в школьной среде научных знаний;
- формирование у учащихся интереса к научно-исследовательскому труду;
- помощь в дальнейшем интеллектуальном развитии и выборе профессии.
Что дает участие школьникам во Всесибирской олимпиаде
Участие в олимпиаде предоставляет школьникам целый ряд преимуществ для их дальнейшего развития и обучения:
- результаты победителей и призеров засчитываются в качестве вступительных испытаний при поступлении в вузы страны;
- победители заключительного этапа зачисляются вне конкурса в Специализированный учебно-научный центр НГУ (СУНЦ НГУ);
- участники, победители и призеры олимпиады также приглашаются в Летнюю школу при НГУ;
- победители и призеры из Узбекистана, Киргизии и Казахстана могут быть зачислены в НГУ без экзаменов;
- все участники могут проверить свой уровень подготовки по выбранным предметам (3).
Какие классы могут принять участие во Всесибирской олимпиаде школьников
Для участия в олимпиаде приглашаются школьники 7—11-х классов из России и стран СНГ. Принять в ней участие может каждый, кто уверен в своих силах или хочет проверить знания.
По каким предметам проводится Всесибирская олимпиада
Олимпиада включает в себя следующие предметы: математика, физика, химия, биология и информатика.
В зависимости от предоставляемых участникам льгот, школьные олимпиады бывают трех уровней:
- первый уровень — победители и призеры поступают в вуз без экзаменов;
- второй уровень — победители и призеры получают 100 баллов по профильному ЕГЭ, но должны набрать на экзамене как минимум 75 баллов;
- третий уровень — каждый вуз самостоятельно определяет льготы для призеров и победителей.
Рассмотрим, к каким уровням относятся предметы Всесибирской открытой олимпиады школьников, а также даты регистрации, проведения и подведения итогов.
Математика
Всесибирская олимпиада по математике — второй уровень.
Отборочный этап: регистрация с 25 сентября по 17 октября 2024 года, проведение — 20 октября, подведение итогов — 10 декабря.
Заключительный этап: регистрация с 1 по 14 февраля 2025 года, проведение — 16 февраля, подведение итогов — 16 марта.
Физика
Всесибирская олимпиада по физике — второй уровень.
Отборочный этап: регистрация с 25 сентября по 8 октября 2024 года, проведение — 10 ноября, подведение итогов — 25 декабря.
Заключительный этап: регистрация с 1 февраля по 7 марта 2025 года, проведение — 9 марта, подведение итогов — 8 апреля.
Химия
Всесибирская олимпиада по химии — первый уровень.
Отборочный этап: регистрация с 25 сентября по 15 ноября 2024 года, проведение — 17 ноября, подведение итогов — 25 декабря.
Заключительный этап: регистрация с 1 по 21 февраля 2025 года, проведение — 23 февраля, подведение итогов — 23 марта.
Биология
Всесибирская олимпиада по биологии — второй уровень.
Отборочный этап: регистрация с 25 сентября по 25 октября 2024 года, проведение — 27 октября, подведение итогов — 21 декабря.
Заключительный этап: регистрация с 1 по 28 февраля 2025 года, проведение — 2 марта, подведение итогов — 1 апреля.
Информатика
Всесибирская олимпиада по информатике — первый уровень.
Отборочный этап: регистрация с 25 сентября по 22 ноября 2024 года, проведение — 24 ноября, подведение итогов — 25 декабря.
Заключительный этап: регистрация с 1 февраля по 6 марта 2025 года, проведение — 8 марта, подведение итогов — 6 апреля.
Как принять участие в олимпиаде
Соискателями могут быть не только российские школьники 7—11-х классов, но и их одноклассники из стран СНГ. Для этого потребуется зарегистрироваться на каждый из этапов на сайте олимпиады. Регистрация проходит в «Личном кабинете» участника. Для его создания нужно внести свои данные:
- фамилию, имя, отчество;
- дату рождения;
- электронную копию справки из школы;
- электронную копию заявления о согласии на использование персональных данных;
- электронные копии страниц паспорта или свидетельства о рождении;
- данные СНИЛС (если имеется).
В «Личном кабинете» школьник имеет право:
- получить анкету участника;
- выбрать площадку для участия в очном этапе;
- ознакомиться с результатами каждого этапа олимпиады;
- подать апелляцию;
- получить электронную копию сертификата участника, а также диплома победителя или призера.
Этапы и даты проведения Всесибирской олимпиады в 2024/25 учебном году
Олимпиада проходит в два этапа — отборочный и заключительный. Расскажем о каждом из них подробнее.
1. Отборочный этап
Он проводится с 20 октября по 24 ноября 2024 года. Начало регистрации — 25 сентября.
Принять участие в отборочном этапе школьники могут на 66 площадках, расположенных в России и странах СНГ, информация о которых размещена на сайте олимпиады.
Испытания начинаются с 10:00 с учетом регионального времени. На выполнение заданий по математике, химии, физике, биологии отводится по 4 часа, по информатике — 5 часов.
Отборочный этап по олимпиадным дисциплинам проводится в 2024 году в следующие даты:
- математика — 20 октября;
- биология — 27 октября;
- физика — 10 ноября;
- химия — 17 ноября;
- информатика — 24 ноября.
Победители и призеры отборочного этапа переходят во второй тур.
2. Заключительный этап
Проводится с 16 февраля по 9 марта 2025 года. Начало регистрации — 1 февраля.
К этому испытанию допускаются победители и призеры отборочного этапа, а также победители и призеры заключительного тура прошлого года.
Испытания проводятся очно. Они начинаются с 09:00 и с 11:00 по региональному времени. Время выполнения заданий такое же, как и в отборочном туре.
Заключительный этап олимпиады пройдет уже в 2025 году:
- математика — 16 февраля;
- химия — 23 февраля;
- биология — 2 марта;
- информатика — 8 марта;
- физика — 9 марта.
По результатам выполненных работ будут определены победители и призеры олимпиады.
Как подготовиться к олимпиаде
— Всесибирская открытая олимпиада школьников по математике — одно из самых престижных и сложных интеллектуальных соревнований для школьников 7—11-х классов. Чтобы успешно выступить на этой олимпиаде, требуется серьезная и целенаправленная подготовка, — считает Анна Жадан, методист по математике Домашней школы «ИнтернетУрок».
Эксперт считает, что в первую очередь необходимо ознакомиться с форматом и структурой самой олимпиады, поскольку задачи в ней обычно варьируются по уровню сложности и охватывают основные разделы школьной математики: алгебру, геометрию, комбинаторику, теорию чисел и другие. Чтобы успешно справиться с этим испытанием, необходимо глубоко изучить и систематизировать школьный курс математики.
— Успех на олимпиаде во многом зависит от умения мыслить творчески, находить неочевидные подходы к решению поставленных вопросов. Для этого рекомендуется систематически решать задачи из сборников олимпиадных заданий прошлых лет, участвовать в школьных и городских математических олимпиадах. Кроме того, полезно посещать дополнительные занятия по подготовке к таким соревнованиям, где школьники смогут получить консультации опытных преподавателей и решать задачи вместе с другими участниками, — добавила Анна Жадан.
Также эксперт подчеркнула, что на олимпиаде участникам часто приходится иметь дело с большим объемом условий задач, схем и чертежей. Чтобы эффективно использовать эту информацию, необходимо уметь быстро ее анализировать, выделять ключевые моменты и связи между ними. Она советует тренировать эти навыки, решая как можно больше задач разного уровня сложности. Также полезно участвовать в предварительных пробных олимпиадах, чтобы адаптироваться к формату и атмосфере соревнования.
— Главное — набраться терпения и упорно работать над развитием математического мышления. Участие в олимпиадах требует не столько заучивания формул, сколько умения нестандартно применять имеющиеся знания. Приобретение такого опыта займет время, но результат стоит такой долгой и упорной работы, — заключила Анна Жадан.
Итак, подводя итоги, можно сказать, что лучшие способы для подготовки к олимпиаде:
1. Систематизация школьного курса по выбранным предметам.
2. Решение задач из сборников олимпиадных заданий прошлых лет.
3. Участие в предварительных пробных, а также школьных и городских олимпиадах по выбранным предметам.
4. Посещение дополнительных занятий по подготовке к олимпиадам.
5. Тренировка навыков анализирования, выделения ключевых моментов и связи между ними.
Примеры заданий Всесибирской олимпиады и ответы на них
Рассмотрим некоторые варианты заданий с ответами, которые были на олимпиаде 2023 года.
Задания с ответами по математике, 11-й класс, заключительный этап:
Задания с ответами по физике, 10-й класс, отборочный этап:
Задания по химии, 9-й класс, заключительный этап:
Ответы:
Задания по биологии, 7—8-й класс, отборочный этап:
Ответ на вопрос 1:
Ответ на вопрос 2:
Задание по информатике, 7—8-й класс, заключительный этап
Разбор решения задачи:
Когда состоится подведение итогов Всесибирской олимпиады школьников
Итоги олимпиады подводят через несколько дней после завершения последнего испытания заключительного этапа. Сроки определяет Российский совет олимпиад школьников (РСОШ). Например, в 2023 году результаты были обнародованы 15 марта.
Как узнать результаты
Ознакомиться с результатами можно на сайте олимпиады. Для получения дипломов победителей и призеров следует скачать их на сайте РСОШ. Для этого необходимо зайти на вкладку «Участникам», после этого перейти по ссылке «Информация о порядке получения электронных копий дипломов» и затем нажать «Получить электронную копию диплома».
Какие награды получат участники Всесибирской открытой олимпиады школьников
Победители олимпиады награждаются дипломами 1-й степени, призеры — дипломами 2-й и 3-й степени. Участники олимпиады получают грамоты, дипломы, свидетельства участника, памятные подарки. Победители-выпускники пользуются льготами при поступлении в вузы, а учащиеся 8—10-х классов зачисляются в Летнюю школу СУНЦ НГУ.
Что нужно запомнить о Всесибирской открытой олимпиаде 2024/25 учебного года
Выделим наиболее важные положения статьи:
1. Всесибирская открытая олимпиада школьников проводится на базе НГУ для учащихся 7—11-х классов РФ и стран СНГ.
2. Она включает в себя пять естественно-научных предметов: математику, физику, химию, биологию и информатику.
3. Участники должны пройти отборочный и заключительный этапы состязаний.
4. Отборочный этап проводится на одной из площадок, расположенных в разных регионах страны и ближнего зарубежья.
5. Соискателям следует зарегистрироваться на каждый из этапов на сайте олимпиады в «Личном кабинете» участника.
6. Награды олимпиады: победители получают диплом 1-й степени, призеры — дипломы 2-й и 3-й степени, участники награждаются свидетельствами, грамотами, дипломами и ценными подарками. Победители 11-го класса могут поступать в вузы на льготных условиях, остальные участники зачисляются в Летнюю школу СУНЦ НГУ.
Список источников
1. Приказ «Об утверждении состава оргкомитета, жюри и методических комиссий Всесибирской открытой олимпиады школьников» № 0629−3 от 15.03.2024. Новосибирский государственный университет.
2. Положение о Всесибирской открытой олимпиаде школьников. 2022.
3. Сайт ФМШ Специализированный научно-учебный центр НГУ.
Автор: Игорь Геращенко
Эксперт: Анна Жадан, методист по математике Домашней школы «ИнтернетУрок»