Всесибирская открытая олимпиада школьников в 2024 году: правила и как принять участие

Также эксперт подчеркнула, что на олимпиаде участникам часто приходится иметь дело с большим объемом условий задач, схем и чертежей. Чтобы эффективно использовать эту информацию, необходимо уметь быстро ее анализировать, выделять ключевые моменты и связи между ними. Она советует тренировать эти навыки, решая как можно больше задач разного уровня сложности. Также полезно участвовать в предварительных пробных олимпиадах, чтобы адаптироваться к формату и атмосфере соревнования.