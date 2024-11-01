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Всесибирская открытая олимпиада школьников в 2024 году: правила и как принять участие

Среди российских конкурсов по проверке знаний Всесибирская открытая олимпиада школьников в 2024 году занимает особое место. Расскажем, какие цели она ставит перед собой, как принять в ней участие и какие награды получат школьники.

Игорь Геращенко
Автор ВФокусе Mail
Ученики пишут олимпиаду в аудитории.
Источник: НГУ

Всесибирская открытая олимпиада школьников в 2024 году проводится по естественно-научным предметам. Рассмотрим основные вопросы, касающиеся ее организации, этапы и даты проведения, примеры заданий и ответы на них. Выслушаем советы эксперта по подготовке к олимпиаде, узнаем, когда состоится подведение итогов и каковы награды участников.

Что такое Всесибирская открытая олимпиада школьников

Всесибирская олимпиада находилась у истоков соревновательного движения по проверке знаний в стране среди детей, когда в 1962 году провели первое подобное мероприятие. Его инициаторами выступили крупные советские ученые. После такие конкурсы приобрели массовое всесоюзное значение.

В настоящее время Всесибирская открытая олимпиада школьников ежегодно проводится на базе Новосибирского государственного университета (НГУ): формируется организационный комитет, методическая комиссия и жюри (1). Также создают площадки очного отборочного этапа в регионах — в 2024 году их более 60. В перспективе планируется расширить количество предметов олимпиады за счет привлечения гуманитарных дисциплин.

Цель проведения олимпиады

Всесибирская открытая олимпиада школьников — это важное мероприятие, в первую очередь направленное на поиск талантливых детей, которые хотят учиться. Помимо этого организаторы ставят еще несколько ключевых целей (2):

  • пропаганда в школьной среде научных знаний;
  • формирование у учащихся интереса к научно-исследовательскому труду;
  • помощь в дальнейшем интеллектуальном развитии и выборе профессии.

Что дает участие школьникам во Всесибирской олимпиаде

Участие в олимпиаде предоставляет школьникам целый ряд преимуществ для их дальнейшего развития и обучения:

  • результаты победителей и призеров засчитываются в качестве вступительных испытаний при поступлении в вузы страны;
  • победители заключительного этапа зачисляются вне конкурса в Специализированный учебно-научный центр НГУ (СУНЦ НГУ);
  • участники, победители и призеры олимпиады также приглашаются в Летнюю школу при НГУ;
  • победители и призеры из Узбекистана, Киргизии и Казахстана могут быть зачислены в НГУ без экзаменов;
  • все участники могут проверить свой уровень подготовки по выбранным предметам (3).

Какие классы могут принять участие во Всесибирской олимпиаде школьников

Для участия в олимпиаде приглашаются школьники 7—11-х классов из России и стран СНГ. Принять в ней участие может каждый, кто уверен в своих силах или хочет проверить знания.

По каким предметам проводится Всесибирская олимпиада

Олимпиада включает в себя следующие предметы: математика, физика, химия, биология и информатика.

В зависимости от предоставляемых участникам льгот, школьные олимпиады бывают трех уровней:

  • первый уровень — победители и призеры поступают в вуз без экзаменов;
  • второй уровень — победители и призеры получают 100 баллов по профильному ЕГЭ, но должны набрать на экзамене как минимум 75 баллов;
  • третий уровень — каждый вуз самостоятельно определяет льготы для призеров и победителей.

Рассмотрим, к каким уровням относятся предметы Всесибирской открытой олимпиады школьников, а также даты регистрации, проведения и подведения итогов.

Математика

Всесибирская олимпиада по математике — второй уровень.

Отборочный этап: регистрация с 25 сентября по 17 октября 2024 года, проведение — 20 октября, подведение итогов — 10 декабря.

Заключительный этап: регистрация с 1 по 14 февраля 2025 года, проведение — 16 февраля, подведение итогов — 16 марта.

Физика

Всесибирская олимпиада по физике — второй уровень.

Отборочный этап: регистрация с 25 сентября по 8 октября 2024 года, проведение — 10 ноября, подведение итогов — 25 декабря.

Заключительный этап: регистрация с 1 февраля по 7 марта 2025 года, проведение — 9 марта, подведение итогов — 8 апреля.

Химия

Всесибирская олимпиада по химии — первый уровень.

Отборочный этап: регистрация с 25 сентября по 15 ноября 2024 года, проведение — 17 ноября, подведение итогов — 25 декабря.

Заключительный этап: регистрация с 1 по 21 февраля 2025 года, проведение — 23 февраля, подведение итогов — 23 марта.

Биология

Всесибирская олимпиада по биологии — второй уровень.

Отборочный этап: регистрация с 25 сентября по 25 октября 2024 года, проведение — 27 октября, подведение итогов — 21 декабря.

Заключительный этап: регистрация с 1 по 28 февраля 2025 года, проведение — 2 марта, подведение итогов — 1 апреля.

Информатика

Всесибирская олимпиада по информатике — первый уровень.

Отборочный этап: регистрация с 25 сентября по 22 ноября 2024 года, проведение — 24 ноября, подведение итогов — 25 декабря.

Заключительный этап: регистрация с 1 февраля по 6 марта 2025 года, проведение — 8 марта, подведение итогов — 6 апреля.

Как принять участие в олимпиаде

Соискателями могут быть не только российские школьники 7—11-х классов, но и их одноклассники из стран СНГ. Для этого потребуется зарегистрироваться на каждый из этапов на сайте олимпиады. Регистрация проходит в «Личном кабинете» участника. Для его создания нужно внести свои данные:

  • фамилию, имя, отчество;
  • дату рождения;
  • электронную копию справки из школы;
  • электронную копию заявления о согласии на использование персональных данных;
  • электронные копии страниц паспорта или свидетельства о рождении;
  • данные СНИЛС (если имеется).

В «Личном кабинете» школьник имеет право:

  • получить анкету участника;
  • выбрать площадку для участия в очном этапе;
  • ознакомиться с результатами каждого этапа олимпиады;
  • подать апелляцию;
  • получить электронную копию сертификата участника, а также диплома победителя или призера.

Этапы и даты проведения Всесибирской олимпиады в 2024/25 учебном году

Олимпиада проходит в два этапа — отборочный и заключительный. Расскажем о каждом из них подробнее.

1. Отборочный этап

Он проводится с 20 октября по 24 ноября 2024 года. Начало регистрации — 25 сентября.

Принять участие в отборочном этапе школьники могут на 66 площадках, расположенных в России и странах СНГ, информация о которых размещена на сайте олимпиады.

Испытания начинаются с 10:00 с учетом регионального времени. На выполнение заданий по математике, химии, физике, биологии отводится по 4 часа, по информатике — 5 часов.

Отборочный этап по олимпиадным дисциплинам проводится в 2024 году в следующие даты:

  • математика — 20 октября;
  • биология — 27 октября;
  • физика — 10 ноября;
  • химия — 17 ноября;
  • информатика — 24 ноября.

Победители и призеры отборочного этапа переходят во второй тур.

2. Заключительный этап

Проводится с 16 февраля по 9 марта 2025 года. Начало регистрации — 1 февраля.

К этому испытанию допускаются победители и призеры отборочного этапа, а также победители и призеры заключительного тура прошлого года.

Испытания проводятся очно. Они начинаются с 09:00 и с 11:00 по региональному времени. Время выполнения заданий такое же, как и в отборочном туре.

Заключительный этап олимпиады пройдет уже в 2025 году:

  • математика — 16 февраля;
  • химия — 23 февраля;
  • биология — 2 марта;
  • информатика — 8 марта;
  • физика — 9 марта.

По результатам выполненных работ будут определены победители и призеры олимпиады.

Как подготовиться к олимпиаде

 — Всесибирская открытая олимпиада школьников по математике — одно из самых престижных и сложных интеллектуальных соревнований для школьников 7—11-х классов. Чтобы успешно выступить на этой олимпиаде, требуется серьезная и целенаправленная подготовка, — считает Анна Жадан, методист по математике Домашней школы «ИнтернетУрок».

Эксперт считает, что в первую очередь необходимо ознакомиться с форматом и структурой самой олимпиады, поскольку задачи в ней обычно варьируются по уровню сложности и охватывают основные разделы школьной математики: алгебру, геометрию, комбинаторику, теорию чисел и другие. Чтобы успешно справиться с этим испытанием, необходимо глубоко изучить и систематизировать школьный курс математики.

 — Успех на олимпиаде во многом зависит от умения мыслить творчески, находить неочевидные подходы к решению поставленных вопросов. Для этого рекомендуется систематически решать задачи из сборников олимпиадных заданий прошлых лет, участвовать в школьных и городских математических олимпиадах. Кроме того, полезно посещать дополнительные занятия по подготовке к таким соревнованиям, где школьники смогут получить консультации опытных преподавателей и решать задачи вместе с другими участниками, — добавила Анна Жадан.

Также эксперт подчеркнула, что на олимпиаде участникам часто приходится иметь дело с большим объемом условий задач, схем и чертежей. Чтобы эффективно использовать эту информацию, необходимо уметь быстро ее анализировать, выделять ключевые моменты и связи между ними. Она советует тренировать эти навыки, решая как можно больше задач разного уровня сложности. Также полезно участвовать в предварительных пробных олимпиадах, чтобы адаптироваться к формату и атмосфере соревнования.

 — Главное — набраться терпения и упорно работать над развитием математического мышления. Участие в олимпиадах требует не столько заучивания формул, сколько умения нестандартно применять имеющиеся знания. Приобретение такого опыта займет время, но результат стоит такой долгой и упорной работы, — заключила Анна Жадан.

Итак, подводя итоги, можно сказать, что лучшие способы для подготовки к олимпиаде:

1. Систематизация школьного курса по выбранным предметам.

2. Решение задач из сборников олимпиадных заданий прошлых лет.

3. Участие в предварительных пробных, а также школьных и городских олимпиадах по выбранным предметам.

4. Посещение дополнительных занятий по подготовке к олимпиадам.

5. Тренировка навыков анализирования, выделения ключевых моментов и связи между ними.

Примеры заданий Всесибирской олимпиады и ответы на них

Рассмотрим некоторые варианты заданий с ответами, которые были на олимпиаде 2023 года.

Задания с ответами по математике, 11-й класс, заключительный этап:

Ответы на задачи по математике.
Ответы на задачи по математике.

Задания с ответами по физике, 10-й класс, отборочный этап:

Задачи по физике..

Задания по химии, 9-й класс, заключительный этап:

Задачи по химии.

Ответы:

Ответ на задачи по химии.

Задания по биологии, 7—8-й класс, отборочный этап:

Задание по биологии.

Ответ на вопрос 1:

Задание по биологии.

Ответ на вопрос 2:

Ответ на задание по биологии.

Задание по информатике, 7—8-й класс, заключительный этап

Задача по информатике.

Разбор решения задачи:

Ответ на задачу по иеформатике.

Когда состоится подведение итогов Всесибирской олимпиады школьников

Итоги олимпиады подводят через несколько дней после завершения последнего испытания заключительного этапа. Сроки определяет Российский совет олимпиад школьников (РСОШ). Например, в 2023 году результаты были обнародованы 15 марта.

Как узнать результаты

Ознакомиться с результатами можно на сайте олимпиады. Для получения дипломов победителей и призеров следует скачать их на сайте РСОШ. Для этого необходимо зайти на вкладку «Участникам», после этого перейти по ссылке «Информация о порядке получения электронных копий дипломов» и затем нажать «Получить электронную копию диплома».

Какие награды получат участники Всесибирской открытой олимпиады школьников

Победители олимпиады награждаются дипломами 1-й степени, призеры — дипломами 2-й и 3-й степени. Участники олимпиады получают грамоты, дипломы, свидетельства участника, памятные подарки. Победители-выпускники пользуются льготами при поступлении в вузы, а учащиеся 8—10-х классов зачисляются в Летнюю школу СУНЦ НГУ.

Что нужно запомнить о Всесибирской открытой олимпиаде 2024/25 учебного года

Выделим наиболее важные положения статьи:

1. Всесибирская открытая олимпиада школьников проводится на базе НГУ для учащихся 7—11-х классов РФ и стран СНГ.

2. Она включает в себя пять естественно-научных предметов: математику, физику, химию, биологию и информатику.

3. Участники должны пройти отборочный и заключительный этапы состязаний.

4. Отборочный этап проводится на одной из площадок, расположенных в разных регионах страны и ближнего зарубежья.

5. Соискателям следует зарегистрироваться на каждый из этапов на сайте олимпиады в «Личном кабинете» участника.

6. Награды олимпиады: победители получают диплом 1-й степени, призеры — дипломы 2-й и 3-й степени, участники награждаются свидетельствами, грамотами, дипломами и ценными подарками. Победители 11-го класса могут поступать в вузы на льготных условиях, остальные участники зачисляются в Летнюю школу СУНЦ НГУ.

Список источников

1. Приказ «Об утверждении состава оргкомитета, жюри и методических комиссий Всесибирской открытой олимпиады школьников» № 0629−3 от 15.03.2024. Новосибирский государственный университет.

2. Положение о Всесибирской открытой олимпиаде школьников. 2022.

3. Сайт ФМШ Специализированный научно-учебный центр НГУ.

Автор: Игорь Геращенко

Эксперт: Анна Жадан, методист по математике Домашней школы «ИнтернетУрок»