Всероссийский Дед Мороз посетил Италию

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Всероссийский Дед Мороз из Великого Устюга Вологодской области в ходе своего новогоднего путешествия посетил Италию, где в Русских домах в Риме и Милане прошли новогодние представления в русских традициях. Волшебник побывал и на площади Святого Петра в Ватикане, говорится в Telegram-канале Деда Мороза.