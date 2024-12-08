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Всероссийский Дед Мороз посетил Италию

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Всероссийский Дед Мороз из Великого Устюга Вологодской области в ходе своего новогоднего путешествия посетил Италию, где в Русских домах в Риме и Милане прошли новогодние представления в русских традициях. Волшебник побывал и на площади Святого Петра в Ватикане, говорится в Telegram-канале Деда Мороза.

Источник: соцсети

«В Русском доме в Риме и в Милане прошли новогодние представления в русских традициях. Детей ждала настоящая зимняя сказка: спектакль “Снежная королева” в исполнении актеров Московского государственного академического детского музыкального театра имени Наталии Сац», — говорится в сообщении.

Дети вместе с Дедом Морозом зажгли огни на новогодней елке. Сюрпризом для жителей и гостей Италии стало появление российского зимнего волшебника на площади Святого Петра в Ватикане.

В рамках тура по зарубежным странам Дед Мороз уже успел посетить Китай. Из Италии он продолжит свой путь во Францию, Бельгию, Германию, Австрию, Данию, Словакию, Индию, Армению, Казахстан и Белорусссию.

Как сообщал ранее губернатор Вологодской области Георгий Филимонов, новогоднее путешествие Деда Мороза за границей продлится до 26 декабря. Оно организовано правительством Вологодской области в рамках международного гуманитарного сотрудничества и поддержано МИД России и Россотрудничеством. Праздничные мероприятия пройдут в посольствах России, Русских домах и школах.