Всероссийский Дед Мороз посетил Италию

«В Русском доме в Риме и в Милане прошли новогодние представления в русских традициях. Детей ждала настоящая зимняя сказка: спектакль “Снежная королева” в исполнении актеров Московского государственного академического детского музыкального театра имени Наталии Сац», — говорится в сообщении.
Дети вместе с Дедом Морозом зажгли огни на новогодней елке. Сюрпризом для жителей и гостей Италии стало появление российского зимнего волшебника на площади Святого Петра в Ватикане.
В рамках тура по зарубежным странам Дед Мороз уже успел посетить Китай. Из Италии он продолжит свой путь во Францию, Бельгию, Германию, Австрию, Данию, Словакию, Индию, Армению, Казахстан и Белорусссию.
Как сообщал ранее губернатор Вологодской области Георгий Филимонов, новогоднее путешествие Деда Мороза за границей продлится до 26 декабря. Оно организовано правительством Вологодской области в рамках международного гуманитарного сотрудничества и поддержано МИД России и Россотрудничеством. Праздничные мероприятия пройдут в посольствах России, Русских домах и школах.