Всероссийский правовой (юридический) диктант в 2024 году: путеводитель по правовому марафону знаний

Диктант проводится в смешанном формате — как онлайн, так и на очных площадках. Участники могут выбрать наиболее удобный для себя способ его прохождения: через специальную платформу в интернете или в «живых» пунктах проведения, которые будут расположены в образовательных учреждениях, библиотеках и других общественных местах.