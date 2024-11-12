«Всероссийский экологический диктант» в 2024 году: повышение экологической культуры и знаний населения

— Экодиктант проводится для привлечения внимания в первую очередь подростков и детей к экологическим проблемам, для формирования у них личного ответственного отношения к окружающей природе. К пониманию того, что забота о природе — это не что-то глобальное раз в год, а ежедневные маленькие дела. Конечно, это еще и популяризация бережного отношения к природе. Мне нравится, что также привлекается внимание к экотуризму.