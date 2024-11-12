«Всероссийский экологический диктант» в 2024 году: повышение экологической культуры и знаний населения

Участие во «Всероссийском экологическом диктанте» в 2024 году позволит россиянам всех возрастов и социальных групп не только оценить уровень своих знаний, но и получить новую полезную информацию, которая поможет каждому внести личный вклад в сохранение хрупкого баланса природы. Рассмотрим, что представляет собой данная акция и какие возможности она предоставляет гражданам.
Что такое «Всероссийский экологический диктант»: цель проведения акции в России
«Всероссийский экологический диктант» — это ежегодная масштабная образовательная акция, которая проводится для повышения экологической культуры и вовлечения граждан в природоохранную деятельность. Рассмотрим подробнее основные цели мероприятия:
повышение уровня экологической культуры и грамотности населения;
привлечение внимания общества к актуальным экологическим проблемам;
формирование бережного и ответственного отношения к окружающей среде;
вовлечение граждан в реализацию экологических инициатив и проектов;
поддержка и распространение лучших практик в области охраны природы.
Диктант становится все более популярным образовательным событием в России. О значимости этой инициативы рассуждает Александра Соболева, учитель биологии и автор онлайн-курса по подготовке к ОГЭ и ЕГЭ по биологии:
— Экодиктант проводится для привлечения внимания в первую очередь подростков и детей к экологическим проблемам, для формирования у них личного ответственного отношения к окружающей природе. К пониманию того, что забота о природе — это не что-то глобальное раз в год, а ежедневные маленькие дела. Конечно, это еще и популяризация бережного отношения к природе. Мне нравится, что также привлекается внимание к экотуризму.
Даты проведения «Всероссийского экологического диктанта» в 2024 году
«Всероссийский экологический диктант» в 2024 году пройдет с 25 ноября по 8 декабря. По завершении основного этапа акции будет организована работа над ошибками, чтобы участники могли улучшить свои результаты и повысить уровень знаний.
Где пройдет «Всероссийский экологический диктант»
Участники «Всероссийского экологического диктанта» в 2024 году смогут написать диктант как очно на специальных площадках, организованных в разных регионах России, так и дистанционно на официальном сайте проекта. Полный список доступных локаций будет опубликован заранее, чтобы каждый желающий мог выбрать наиболее удобный для себя формат участия (1).
Кто может принять участие в диктанте
«Всероссийский экологический диктант» открыт для всех категорий населения вне зависимости от возраста, рода деятельности и уровня образования. Принять в нем участие могут все, кому близка тема экологии и кто проявляет интерес к вопросам охраны окружающей среды. Среди них:
школьники;
студенты;
работающее население;
пенсионеры.
Как проходит «Всероссийский экологический диктант»
Участникам «Всероссийского экологического диктанта» предстоит ответить на 25—30 вопросов за 45 минут. Они будут охватывать широкий спектр экологических тем, проверяя уровень знаний в области охраны окружающей среды, рационального природопользования, влияния человека на экосистемы и другие важные аспекты.
Какие темы будут затронуты
Вопросы «Всероссийского экологического диктанта» в 2024 году будут посвящены различным направлениям экологии и охраны природы. Участники смогут продемонстрировать свои знания по таким ключевым темам, как:
состояние окружающей среды;
проблемы загрязнения;
возобновляемые и невозобновляемые ресурсы;
редкие и исчезающие виды животных и растений;
экологические законы и правила;
экологические инициативы и проекты.
Как зарегистрироваться для участия в диктанте
Для участия во «Всероссийском экологическом диктанте» 2024 года необходимо пройти предварительную регистрацию на официальном сайте проекта. Регистрация откроется за несколько недель до начала акции, что позволит всем желающим заранее подготовиться и забронировать удобное время для написания диктанта.
— Благодаря тому, что диктант проходит как локально, так и удаленно, в нем могут участвовать те, кто не имеет возможности приехать на площадку. Я считаю, что это чудесно, особенно для тех, чьи физические возможности ограниченны. А кто может, тот приезжает лично и участвует офлайн на специальных площадках, которые есть в больших городах, — рассказывает Александра Соболева.
Примеры вопросов, которые могут встретиться на экодиктанте
Вопросы «Всероссийского экологического диктанта» будут проверять широкий спектр знаний участников в области экологии. Рассмотрим несколько примерных вопросов, чтобы лучше понять формат и тематику диктанта.
Пример 1
Что такое парниковый эффект?
Варианты ответов:
а) процесс поглощения солнечной энергии землей и ее удержания в атмосфере;
б) процесс разрушения озонового слоя в атмосфере;
в) процесс загрязнения водных объектов химическими веществами.
Правильный ответ: а) процесс поглощения солнечной энергии землей и ее удержания в атмосфере.
Пример 2
Какой газ является одним из основных парниковых газов?
Варианты ответов:
а) кислород;
б) азот;
в) углекислый газ.
Правильный ответ: в) углекислый газ.
Когда состоится подведение итогов «Всероссийского экологического диктанта»
Итоги «Всероссийского экологического диктанта» 2024 года будут подведены в декабре. Организаторы обещают, что результаты опубликуют в максимально короткие сроки, чтобы каждый участник мог с ними ознакомиться и при необходимости провести работу над ошибками.
Как узнать результаты
Узнать свои личные результаты участники «Всероссийского экологического диктанта» смогут на официальном сайте проекта. Там же будут опубликованы списки победителей и призеров, набравших наибольшее количество баллов.
Какие награды предоставляются
Победители и призеры «Всероссийского экологического диктанта» будут отмечены специальными дипломами и памятными подарками. Кроме того, те, кто покажет высокие результаты, получат возможность принять участие в тематических образовательных программах, экологических акциях и других мероприятиях, направленных на повышение экокультуры.
Что нужно запомнить о «Всероссийском экологическом диктанте» 2024 года
Подводя итоги, перечислим ключевые моменты, которые необходимо знать о «Всероссийском экологическом диктанте» 2024 года. Эта информация поможет каждому заинтересованному участнику подготовиться к масштабной образовательной акции.
1. Даты проведения: «Всероссийский экологический диктант» пройдет с 25 ноября по 8 декабря.
2. Формат: диктант можно будет написать как очно на специальных региональных площадках, так и дистанционно на официальном сайте проекта.
3. Количество вопросов: участникам предстоит ответить на 25—30 вопросов, охватывающих различные темы в области экологии и охраны окружающей среды.
4. Время выполнения: на диктант отводится 45 минут.
5. Доступность: «Всероссийский экологический диктант» открыт для участия всех желающих, независимо от возраста, профессии или уровня образования.
6. Подведение итогов: результаты участников будут опубликованы в декабре 2024 года.
7. Награды: победители и призеры диктанта будут награждены дипломами и памятными подарками. Кроме того, победители и призеры получат возможность принять участие в тематических образовательных программах и экологических мероприятиях.
Список источников
1. Официальный сайт «Всероссийский экологический диктант». 2019—2024.
2. Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр эпидемиологии и гигиены Оренбургской области».
Автор: Александра Овсяник
Эксперт: Александра Соболева, учитель биологии, автор онлайн-курса по подготовке к ОГЭ и ЕГЭ по биологии