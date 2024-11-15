Всероссийский день хоккея в 2024 году: праздник национального спорта

Всероссийский день хоккея традиционно празднуют приверженцы этого вида спорта 1 декабря. Эта дата была выбрана в связи с тем, что именно 1 декабря 1946 года в СССР прошел первый матч первого чемпионата страны по хоккею с шайбой. С тех пор 1 декабря стало особой датой для всех поклонников этого вида спорта, а в 2024 году праздник будет отмечаться с особым размахом.