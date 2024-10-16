Всему виной химия: многие чистящие средства могут навредить здоровью

Эксперты отмечают, что другая распространенная опасность заключается в том, что многие люди неправильно используют даже безопасные чистящие средства. Известно, что нельзя их смешивать из-за возможной химической реакции. Например, при взаимодействии отбеливателя с продуктами, содержащими аммиак (он встречается в средствах для чистки плитки или в универсальных чистящих средствах), образуется токсичный газ, способный навредить слизистой и дыхательным путям.