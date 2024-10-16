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Всему виной химия: многие чистящие средства могут навредить здоровью

Не разбираетесь в составах моющих средств? Предлагаем безопасную альтернативу — веник, тряпку и воду.

Кристина Корчанова
Автор ВФокусе Mail
Источник: Freepik

Некоторые чистящие средства могут вызвать проблемы со здоровьем разной степени тяжести. По словам доктора Натали Джонсон, доцента кафедры охраны окружающей среды и гигиены труда Техасского университета, многие моющие средства содержат летучие органические соединения, или ЛОС, которые состоят из множества химических веществ. Чаще всего они распыляются по всему помещению, когда вы занимаетесь уборкой.

Доказано, что при сильной концентрации ЛОС способны вызывать такие проблемы со здоровьем, как:

  • раздражение глаз, носа и горла;

  • повреждение легких, печени, почек и центральной нервной системы;

  • появление астмы.

Поэтому, если вы часто делаете уборку, рекомендуем отдавать предпочтение «народным средствам» — лимонному соку, соде, спирту и обычной воде.

Взболтать, но не смешивать: опасно использовать некоторые моющие средства вместе

Эксперты отмечают, что другая распространенная опасность заключается в том, что многие люди неправильно используют даже безопасные чистящие средства. Известно, что нельзя их смешивать из-за возможной химической реакции. Например, при взаимодействии отбеливателя с продуктами, содержащими аммиак (он встречается в средствах для чистки плитки или в универсальных чистящих средствах), образуется токсичный газ, способный навредить слизистой и дыхательным путям.

Как минимизировать негативное воздействие?

Если вы хотите обезопасить себя от негативного воздействия ЛОС, после основной уборки с моющими средствами стоит дополнительно пропылесосить и протереть пыль сухой тряпкой. Это поможет «собрать» частички ЛОС, которые осели на пол и мебель.

Продолжайте пылесосить и вытирать пыль. Многие из этих химикатов превращаются в пыль, а затем мы либо вдыхаем ее, либо она попадает на наши руки. Тогда мы подвергаемся воздействию этих химических веществ через пыль.

Таша Штойбер
старший научный сотрудник Environmental Working Group

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