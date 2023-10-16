Всемирный день хлеба: какие интересные факты есть о нем

Когда был зафиксирован первый хлебный прообраз?

Считается, что первый хлеб появился еще до нашей эры в Древнем Египте и Месопотамии. По крайне мере, настенные рисунки 6000-летней давности эпохи древней страны пирамид, найденные археологами, говорят именно об этом. То же касается и печи по изготовлению хлеба. Ее нашли во время раскопок на территории между реками Тигр и Евфрат. Именно в этой местности в старые временами располагалась Месопотамская цивилизация. Ученые отнесли находку к 4000-м годам до нашей эры.

Согласно легендам, появление первого хлебного прообраза произошло случайно. Раб, приставленный к кухне, оставил на ночь смесь воды с крупой на теплой печи. К утру тесто забродило. А невольник, испугавшись наказания за свою оплошность, решил испечь из него лепешку. У нового продукта оказался приятные запах и вкус. Так и появился первый вариант хлеба на закваске.

<div class="mediaPollEmbed" data-id="282e4069-f83f-5b01-a290-011ceed311aa" data-prerendered><noscript><section><h2>Как часто вы пользуетесь интернетом?</h2><p>18 вопросов</p><p>Здравствуйте! Опрос займет не более 5-10 минут.</p><form method="POST" action="https://media-poll.mail.ru/api/282e4069-f83f-5b01-a290-011ceed311aa"><fieldset><legend>Отметьте ваш пол</legend><label><input type="radio" name="7100" value="26134"/>Мужской</label><br/><label><input type="radio" name="7100" value="26135"/>Женский</label><br/></fieldset><button type="submit">Далее</button></form></section></noscript></div><script type="text/javascript">(function(){window.mediaPoll=window.mediaPoll||{};function renderEmbeds(){var embeds=document.querySelectorAll('.mediaPollEmbed');if(!embeds.length){return;}for(var i=0;i<embeds.length;i++){var embed=embeds[i];var uuid=embed.dataset.id;window.mediaPoll.render(uuid,embed);}}function loadEmbed(){var head=document.getElementsByTagName('head')[0];var script=document.createElement('script');script.type='text/javascript';script.defer=!0;script.async=!0;script.src='https://media-poll.mail.ru/-/9563862334954130/embed/main.js';script.onload=renderEmbeds;if(!window.mediaPoll.appended){head.appendChild(script);window.mediaPoll.appended=!0;}}if(window.mediaPoll.appended){renderEmbeds();}else{if(window.opera=='[object Opera]'&&!document.addEventListener){window.attachEvent('onload',loadEmbed);}else{document.addEventListener('DOMContentLoaded',loadEmbed,!1);}if(document.readyState !== 'loading'){loadEmbed();}}})();</script> Во время загрузки произошла ошибка.

Какие мировые рекорды связаны с хлебом?

В Книге рекордов Гиннеса есть достижение по самому быстрому изготовлению продукта. Оно заняло всего 8 минут 13 секунд. При этом специалисты из Wheat Montana Farms & Bakery смогли за это время пожать пшеницу, обмолоть ее, замесить тесто, сформировать буханку, а после испечь вкуснейшие булочки.

Какие страны лидируют по поеданию хлеба, а где его почти не употребляют в пищу?

Еще в 2000 году первенство среди стран по потреблению хлеба занимала Франция, славящаяся своими багетами и круассанами. Тогда на одного француза в среднем приходилось около 153 килограмм различных хлебобулочных изделий. Сейчас наибольшая потребляемость продукта свойственна туркам, сербам и болгарам. При этом предпочтение в Турции отдают национальному хлебу экмеку, в Сербии обожают лепиньи, а в Болгарии наибольшим спросом пользуется питка — аналог русского каравая.

Почти не едят хлеб в Китае. Жители страны принимают его в пищу в основном по праздникам.

Наказание за неуважительное отношение к хлебу

В Индии пренебрежительное отношение к хлебо-булочным изделиям приравнивалось к ужасному оскорблению, которое только можно было нанести человеку. Людей, кто позволял себе подобное поведение, на время лишали этого продукта питания. При том от тяжести поступка зависел срок наказания.

Это связано с тем, что многие сорта индийского хлеба изготавливались из пшеничной муки особо тонкого помола. Само зерно, применявшееся для этого, называется ata. Оно обладает пресным вкусом, поэтому во время приготовления не пользовались дрожжами. Но за счет специальной подготовки и методов изготовления хлеба конечный продукт получался легким и воздушным.

Хлеб в качестве посуды

В средневековье во многих странах Европы хлеб использовали в роли посуды. Вместо привычных нам глубоких тарелок был каравай, а плоских — ломтики хлеба, размером 10 на 15 сантиметров. Такой подход к приему пищи пользовался популярностью и в знатных кругах. По окончанию трапезы хлебную посуду отдавали бедным или скармливали домашним животным. В виде индивидуальной посуды тарелки сумели вытеснить хлеб только в XIV—XV вв. еках.