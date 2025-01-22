Всемирный день экскурсовода в 2025 году: как и когда праздновать

Понятие «экскурсовод», как самостоятельная профессия, возникло в России и в мире во второй половине XX века в связи с активным ростом межгосударственных отношений и туризма. Сейчас официально получить профессию экскурсовода можно в вузах и средних специальных образовательных учреждениях страны, а также на специальных курсах. Также для легальной работы в экскурсионном деле необходимо проходить соответствующую аттестацию раз в пять лет (1).