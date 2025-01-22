Всемирный день экскурсовода в 2025 году: как и когда праздновать

Это относительно молодой профессиональный праздник тех, кто делает путешествия и обычные прогулки интереснее. В этой статье расскажем об истории экскурсионного дела в России, когда празднуется Всемирный день экскурсовода в 2025 году и какие даты связаны с этим праздником. Кроме того, вы узнаете о необычных современных экскурсиях, которые непременно стоит посетить.
Какого числа отмечается Всемирный день экскурсовода: дата праздника
Экскурсовод помогает людям становиться чуть более эрудированными без скучных учебников и объемных энциклопедий. Поздравить представителей профессии можно 21 февраля.
Традиционно этот праздник отмечают гиды, авторы туристических справочников, специалисты музейных центров и художественных галерей. В России, как и во всем мире, дата торжества фиксированная — 21 февраля. Праздник не относится к государственным в нашей стране, поэтому дополнительный выходной не предусмотрен.
История и суть праздника
Сделать прогулку по городу, осмотр достопримечательностей, посещение музея или поход в галерею более ярким, познавательным и запоминающимся событием поможет хорошая экскурсия. Профессия экскурсовода начала набирать популярность во второй половине XX столетия, когда туризм стремительно развивался и становился все более значимой частью экономики.
21 февраля 1985 года в Вене состоялась первая мировая конвенция экскурсоводов. На собрании была основана Международная федерация ассоциаций экскурсоводов и гидов. Через пять лет, в 1990 году, в честь этой даты предложили учредить профессиональный праздник.
За более чем 30-летнюю историю празднования Всемирного дня экскурсовода все больше стран присоединяется к Международной федерации ассоциаций экскурсоводов и чествованию представителей туристической отрасли.
Традиции празднования Всемирного дня экскурсовода
В этот день отмечают лучших экскурсоводов турфирм и культурных учреждений. Руководство награждает специалистов памятными сувенирами и почетными грамотами, дарят ценные презенты.
Ко Всемирному дню экскурсовода приурочивают профессиональные конференции и другие мероприятия, на которых специалисты туристической отрасли обмениваются опытом и обсуждают тренды индустрии. Как правило, в крупных городах и туристических центрах организуются специальные праздничные экскурсии — не обязательно платные. В музейных центрах и других культурных объектах проводятся викторины и торжественные мероприятия.
Как возникла и развивалась профессия экскурсовода
К первым экскурсиям в России можно отнести школьные поездки XVIII века на природу с образовательной целью — изучение растительного и животного мира. В XIX веке школьные экскурсионные прогулки стали поддерживаться государством. Экскурсии для учащихся считались эффективными морально-религиозными занятиями.
Толчок к активному развитию экскурсионного дела в России во второй половине XIX века дало открытие культурных, исторических и природоведческих памятников в крупнейших городах. Способствовали этому и российские научные общества. В начале XX века были созданы первые экскурсионные бюро, которые занимались организацией познавательных прогулок для групп и индивидуальных гостей.
Понятие «экскурсовод», как самостоятельная профессия, возникло в России и в мире во второй половине XX века в связи с активным ростом межгосударственных отношений и туризма. Сейчас официально получить профессию экскурсовода можно в вузах и средних специальных образовательных учреждениях страны, а также на специальных курсах. Также для легальной работы в экскурсионном деле необходимо проходить соответствующую аттестацию раз в пять лет (1).
Связанные праздники
Многие считают, что экскурсии — исключительно развлечение для отпуска, но на качественной экскурсии можно узнать поразительные факты даже о своем родном городе и его жителях. Экскурсии проводятся по паркам развлечений, музеям, природным красотам, зоопаркам, старинным достопримечательностям, художественным выставкам, современным архитектурным объектам и не только. Именно поэтому к связанным с праздником экскурсоводов датам можно отнести:
Международный день памятников и исторических мест — 18 апреля.
Международный день музеев — 18 мая.
Международный день туризма — 27 сентября.
День пешеходного туризма — 17 ноября.
Интересные факты об экскурсионном деле
Экскурсии по музеям и культурным памятникам — скучно и избито? В наше время можно выбрать такой формат, который запомнится гостям любого возраста надолго.
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|Иммерсивные экскурсии помогают не просто увидеть, но и поучаствовать в событиях
|Благодаря тщательно разработанному сценарию такой прогулки можно принять участие в действиях, почувствовать запахи и не только, что создает максимальный эффект погружения
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Список источников
1. ФЗ от 24.11.1996 № 132-ФЗ «Об основах туристской деятельности в Российской Федерации».
2. Г. Долженко. История туризма в дореволюционной России и СССР. Издательство Ростовского университета. 1988.
Автор: Екатерина Королятина