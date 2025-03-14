День донора в 2025 году: история, традиции и интересные факты о празднике

2. Подготовка к сдаче крови. За двое суток до сдачи крови нужно прекратить употреблять алкоголь, за трое суток нельзя принимать лекарства, в составе которых есть анальгетики или аспирин. За час до сдачи крови запрещается курить. Чтобы очистить кровь, врачи советуют несколько дней есть овощи и фрукты (кроме свеклы, авокадо и бананов), отварные крупы и макароны без масла, сушки и сухари. Запивать все это можно компотом, чаем с вареньем, морсом или соком. Мясо, рыбу, жареную, соленую, копченую и острую пищу запрещено принимать за сутки до сдачи крови. С полным перечнем разрешенных и запрещенных продуктов можно ознакомиться на «Госуслугах» (2).