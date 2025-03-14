День донора в 2025 году: история, традиции и интересные факты о празднике

Это событие посвящено людям, которые жертвуют собственную кровь, чтобы спасать жизни. Кровь одного донора можно использовать для спасения трех человек. Она необходима для лечения большинства заболеваний, проведения сложных операций, оказания экстренной медпомощи. Без регулярного пополнения запасов крови многие медицинские процедуры становятся невозможными. В этом тексте рассказываем, как появился Всемирный день донора, когда и как его отмечают в 2025 году и какие исторические личности связаны с этой датой.
Какого числа отмечается Всемирный день донора крови: дата праздника
Отмечают день в честь волонтеров, жертвующих кровь, ежегодно 14 июня. Дата выбрана в связи с тем, что в этот день родился известный американский и австрийский химик и иммунолог Карл Ландштейнер (1868- 1943 гг.). Он считается первым в мире исследователем иммунохимии.
Ландштейнер совершил открытие, результаты которого применимы и по сей день — он открыл группы крови у человека. За это в 1930 году исследователя удостоили статусом лауреата Нобелевской премии по физиологии или медицине. Благодаря исследованиям Карла Ландштейнера по всему миру до сих пор безопасно переливают кровь.
История и суть праздника
Впервые мир отметил Всемирный день донора крови в 2004 году. На следующий год в ходе 58-й сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения в Женеве праздник был учрежден официально. Главными инициаторами появления дня донора стали четыре крупные организации (1):
1. Международное общество переливания крови (International Society of Blood Transfusion, ISBT);
2. Международная Федерация организаций доноров крови (The International Federation of Blood Donor Organizations, IFBDO).
3. Международное движение Красного Креста и Красного Полумесяца (The International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies, IFRC);
4. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).
День донора 14 июня был учрежден для нескольких целей. В некоторых странах мира люди до сих пор ничего не знают о сдаче крови и боятся это делать. Во Всемирный день донора принято просвещать окружающих о донорстве и благодарить причастных за их стремление помочь окружающим. Медицинские и благотворительные организации помогают самым бедным странам и организовывают у них добровольную сдачу крови.
У каждого Всемирного дня донора есть своя тема. Она меняется каждый год: «Подарите жизнь — станьте донором крови» (2013 год), «Безопасная кровь для спасения матерей» (2014 год), «Кровь объединяет всех нас» (2016 год). А в 2024 году мир отмечал 20-летие Всемирного дня донора крови, поэтому тема звучала так: «Дню донора 20 лет: благодарим доноров».
Традиции празднования Всемирного дня донора крови
У этого праздника нет строго установленных традиций в глобальном масштабе. В разных регионах мира сложились свои обычаи и мероприятия, посвященные этому дню. Проводятся просветительские информационные кампании в соцсетях и СМИ. Цель — донести до широкой аудитории значение донорства крови, развеять мифы и рассказать о возможностях стать донором.
Многие организации и учреждения проводят церемонии награждения и благодарности активным донорам. Также повсеместно организуются специальные пункты сдачи крови в удобных местах, проводятся выездные акции, часто с привлечением звезд и представителей общественности. В университетах, колледжах и школах проводят лекции и семинары, посвященные донорству крови. На эту тему организовываются выставки и конференции.
Как стать донором крови в России
Чтобы стать донором, нужно пройти несколько шагов. Расскажем о каждом из них по порядку:
1. Запись на сдачу крови. Записаться на свое первое донорство можно через портал «Госуслуги» либо через очное посещение учреждения службы крови.
2. Подготовка к сдаче крови. За двое суток до сдачи крови нужно прекратить употреблять алкоголь, за трое суток нельзя принимать лекарства, в составе которых есть анальгетики или аспирин. За час до сдачи крови запрещается курить. Чтобы очистить кровь, врачи советуют несколько дней есть овощи и фрукты (кроме свеклы, авокадо и бананов), отварные крупы и макароны без масла, сушки и сухари. Запивать все это можно компотом, чаем с вареньем, морсом или соком. Мясо, рыбу, жареную, соленую, копченую и острую пищу запрещено принимать за сутки до сдачи крови. С полным перечнем разрешенных и запрещенных продуктов можно ознакомиться на «Госуслугах» (2).
3. Медицинское обследование. В день сдачи крови человека осматривает врач-трансфузиолог. Этот специалист занимается лечением заболеваний крови и плазмы. Он установит, сколько крови вы можете сдать.
4. Сдача крови. В зависимости от объема сдаваемой крови или ее компонентов процедура может занимать от 5 минут до 2 часов. После этого нужно дать организму немного отдохнуть. При большом объеме сдаваемой крови вы можете почувствовать недомогание. В этом случае желательно сразу обратиться к медикам. В течение двух дней после сдачи рекомендуется хорошо питаться и пить много жидкости. Нельзя подвергать себя физнагрузкам, употреблять алкоголь и перетруждаться. Организм должен полностью восстановиться после донации. После окончания процедуры сдачи крови в регистратуре медучреждения вам также дадут справку для получения выходного дня на работе.
Интересные факты о донорах крови
Общий дух Всемирного дня донора крови — объединение усилий для спасения людей. Собрали для вас интересные факты о донорстве крови.
|Нуждающиеся в крови
|Каждые 2 секунды в мире появляется человек, которому требуется переливание крови
|Незаменимость крови
|Она требуется не только во время операций. Переливание крови нередко делают при онкологических заболеваниях, после трансплантации органов, ожоговым больным
|Рекомендации по сдаче крови
|Организация «Красный крест» советует сдавать цельную кровь до 6 раз в год (каждые 56 дней), а тромбоциты — до 24 раз в год. Они полностью восстанавливаются за несколько дней
|Происхождение слово «донор»
|Принято считать, что слово пошло от латинского donare, что означает «дарить»
Список источников
1. World Blood Donor Day. The International Society of Blood Transfusion. 2024.
2. Как стать донором. Портал «Госуслуги».