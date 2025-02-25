Всемирный день борьбы с туберкулезом в 2025 году: как одно открытие изменило мир

Благополучно пережив Вавилон и Римскую империю, инфекционный возбудитель дошел до наших дней. По дороге он унес миллионы жизней. Как только раньше не называли это заболевание — чахотка, белая смерть, золотуха, крылатый убийца. Ученые уже понимали, что переносчик заболевания передается воздушно-капельным путем. Но что по-настоящему стало прорывом в лечении болезни, какое открытие сделало это заболевание излечимым и почему Всемирный день борьбы с туберкулезом в 2025 году отмечается в определенный день календаря, мы расскажем в нашем материале.
Какого числа отмечается День борьбы с туберкулезом: дата праздника
Ежегодно День борьбы с туберкулезом отмечается 24 марта. Именно в этот день медицинское сообщество, волонтеры, люди доброй воли привлекают внимание общественности к профилактике по-прежнему опасного заболевания.
Несмотря на научный прорыв, туберкулезом по данным ВОЗ ежегодно во всем мире болеют порядка 10 миллионов человек. Поэтому 24 марта — еще один повод поговорить о том, как передается это заболевание, почему оно поражает людей с ослабленным иммунитетом и считается социально значимым заболеванием. Чем выше уровень жизни в стране, тем меньше там больных туберкулезом. Любой человек может принять участие в кампании против распространения этой инфекции: опубликовать 24 марта пост в своих социальных сетях, помочь продуктами людям, страдающим от этого заболевания.
История и суть праздника
Долгое время туберкулез не поддавался полному излечению. Он был загадкой для врачей. В середине ХХ века чахоточным больным рекомендовали санатории в высокогорных местностях, проживание в теплом климате, хорошее питание и всякое отсутствие переохлаждения. Периоды ремиссии у пациентов уступали место обострениям, потом снова ненадолго сменялись надеждой. О существовании больных того времени правдиво описано в романе Эриха Марии Ремарки «Жизнь взаймы».
Переворот в науке произошел, когда немецкий микробиолог Роберт Кох впервые открыл туберкулезную палочку — микробактерию, которую назвали его именем. Это случилось 24 марта 1882 года. В 1905 году он получил за свое открытие Нобелевскую премию.
По статистике палочка Коха находится примерно в каждом третьем взрослом человеке. Но активируется она только у людей, находящихся в группе риска: больных ВИЧ, онкологией и сахарным диабетом, принимающих гормоны, ведущих маргинальный образ жизни, злоупотребляющих алкоголем. При этих условиях защитные силы организма снижаются, и инфекция начинает активно расти в организме.
Но между открытием возбудителя и созданием первого лекарства от бактерии Коха прошел 61 год — целая жизнь. В 1943 году американские микробиологи открыли антибиотик стрептомицин. С тех пор появились новые поколения противомикробных препаратов, более эффективных и сильнодействующих. С этого момента человечество научилось эффективно бороться с опасной инфекцией.
Традиции празднования Всемирного дня борьбы с туберкулезом
Девиз Всемирного дня борьбы с туберкулезом в 2025 году звучит так: «Да! Мы можем победить туберкулез!». В этот день специалисты со страниц газет, в теле- и радиоэфирах, на различных сетевых ресурсах рассказывают о профилактике болезни. Медицинские сообщества проводят круглые столы и конференции, где врачи делятся новыми направлениями в лечении заболевания и озвучивают риски, которые в последнее время нависли над человечеством — появление лекарственно-устойчивого туберкулеза, плохо поддающемуся даже при комплексном подходе в лечении.
Какие мероприятия проводятся в этот день в России
В России в этот день проходит много мероприятий, рассчитанных на различную аудиторию. Дети мастерят поделки и продают их на школьных ярмарках. Таким образом в фонд помощи больным туберкулезом поступают дополнительные деньги.
В учебных заведениях проходят открытые уроки, в университетах и институтах — лекции с участием врачей, в поликлиниках и на других площадках организуются встречи с общественностью, для журналистов — пресс-конференции.
Для людей пожилого возраста, плохо владеющими современными гаджетами, врачи записывают видеолекции и проводят их на базе библиотек, площадок дневного пребывания для пожилых и инвалидов, отделениях социальной защиты населения.
Волонтеры раздают прохожим на улицах бумажные ромашки — символ Дня борьбы с туберкулезом. Еще одна хорошая российская традиция — это выдача бесплатных продовольственных пайков для больных туберкулезом из социально-незащищенных слоев населения, чтобы мотивировать их пройти лечение.
Как отмечается этот праздник в других странах
Во всем цивилизованном мире День борьбы с туберкулезом не остается без внимания общественности. Многочисленные благотворительные организации и волонтерские группы проводят различные массовые акции, предупреждают о способах заражения, первых симптомах заболевания и профилактических мерах. Лучший способ избежать заболевания — вести здоровый образ жизни, не злоупотреблять вредными привычками и регулярно проходить плановый медицинский осмотр.
Список источников
1. Global Tuberculosis Programme Global tuberculosis report. Официальный сайт World Health Organization.
2. Белгородский врач Сергей Кругляков: Туберкулезом можно заразиться и в автобусе. GO31. 2024.
3. В объятиях чахотки: как туберкулез изменил мир. СПИД. ЦЕНТР. 2023.