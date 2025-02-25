Всемирный день борьбы с туберкулезом в 2025 году: как одно открытие изменило мир

Несмотря на научный прорыв, туберкулезом по данным ВОЗ ежегодно во всем мире болеют порядка 10 миллионов человек. Поэтому 24 марта — еще один повод поговорить о том, как передается это заболевание, почему оно поражает людей с ослабленным иммунитетом и считается социально значимым заболеванием. Чем выше уровень жизни в стране, тем меньше там больных туберкулезом. Любой человек может принять участие в кампании против распространения этой инфекции: опубликовать 24 марта пост в своих социальных сетях, помочь продуктами людям, страдающим от этого заболевания.