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Всемирный день ананаса. 10 причин купить этот продукт и как его выбрать

12 марта ежегодно отмечают Всемирный день ананаса. Совсем недавно этот продукт был большой редкостью даже на праздники, а сейчас его можно встретить буквально в каждом магазине круглый год. Однако нужно уметь выбирать хорошие ананасы.

Айгуль Сабитова
Автор ВФокусе Mail
Источник: Freepik

Как выбрать ананас

Обратите внимание на цвет и кожуру. Продукт должен быть желто-коричневого оттенка, также должны быть ровные чешуйки, сообщает Роспотребнадзор.

Также нужно посмотреть на поверхность. Она должна быть без пятен, вдавлений и царапин.

Имеет значение и вес. Чем тяжелее ананас, тем лучше. При этом плод не должен быть вялым.

Обратите внимание на запах. У хорошего ананаса нежный, сладковатый аромат. Не должно быть ноток гнили или других примесей.

Черенок у хорошего ананаса зеленого цвета и легко отделяется от листьев. Кроме того, важен звук, хоть это и не арбуз. Постучите по ананасу. Если звук глухой, плод можно смело покупать — он созрел.

Как сохранить ананас

Лучше всего хранить продукт при комнатной температуре, подальше от продуктов с сильным и едким запахом (колбаса, селедка). Дело в том, что он легко впитывает в себя чужой аромат. Желательно положить ананас в темный угол кухонного шкафа в пластиковому контейнере с отверстиями для вентиляции. В таких условиях фрукт будет храниться примерно неделю, его вкусовые качества не изменятся.

Как съесть плод

Нужно срезать черенок с листьями, очистить плод от кожуры и вынуть сердцевину. Можно сначала нарезать фрукт на кружочки, а затем с каждой части снять чешуйки и вынуть жесткую серединку. Кто-то же очищает сначала весь фрукт и только потом режет его, это тоже разрешается.

10 причин полакомиться ананасом

1. В продукте содержится бромелаин. Это специфический фермент, оказывающий противовоспалительный эффект.

2. Кроме того, ананас почти на 88% состоит из воды, а остальная часть — простые сахара (11−12%). В связи с этим продукт прекрасно утоляет жажду и голод.

3. В составе плода нет крахмала.

4. В ананасе содержатся лимонная и аскорбиновая кислоты (50%), поэтому он полезен для иммунитета.

5. В мякоти много калия, поэтому плод поможет справиться с нарушениями водно-солевого баланса и с небольшими отеками.

6. 100 граммов плода содержат всего 48 ккал, поэтому он нужен худеющим.

7. Свежий стакан ананасового сока поможет при пониженной выработке желудочного сока.

8. Ломтик плода в 100 граммах — это тройная дневная норма кремния, который нужен для быстрого заживления ран.

9. В ананасе есть марганец, который полезен для нервной системы.

10. В состав входят антиагреганты, которые снижают вязкость крови, что защищает тромбозов и тромбофлебитов.

Кому противопоказан

От плода лучше отказаться людям с индивидуальной непереносимостью, заболеваниями желудка и кишечника, зубов; беременным; кормящим мамам.

К слову, недавно в ведомстве рассказали, что ананас — один из продуктов, который нужно добавить в рацион в марте.