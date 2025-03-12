Всемирный день ананаса. 10 причин купить этот продукт и как его выбрать

Лучше всего хранить продукт при комнатной температуре, подальше от продуктов с сильным и едким запахом (колбаса, селедка). Дело в том, что он легко впитывает в себя чужой аромат. Желательно положить ананас в темный угол кухонного шкафа в пластиковому контейнере с отверстиями для вентиляции. В таких условиях фрукт будет храниться примерно неделю, его вкусовые качества не изменятся.