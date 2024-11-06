Всего 46 минут дополнительного сна улучшают самочувствие. Исследование

Ученые из Университета Бэйлора (штат Техас, США) провели исследование, показывающее, что всего 46 дополнительных минут сна за ночь повышают стрессоустойчивость и улучшают общее самочувствие. Об этом сообщает портал Medical Xpress со ссылкой на результаты исследования, опубликованные в The Journal of Positive Psychology.
В эксперименте приняли участие 90 человек, которых случайным образом разделили на группы с разными режимами сна. Одна группа ложилась спать позже обычного, другая — раньше, а третья следовала привычному графику. Исследователи отслеживали продолжительность сна и самочувствие участников на протяжении недели.
Результаты показали, что увеличение сна всего на 46 минут оказало положительное влияние на психическое состояние участников. У тех, кто спал дольше, отмечали большую стрессоустойчивость, осознанность и общее благополучие. У участников, которые спали дольше, появлялись чувство удовлетворенности жизнью и целеустремленность.
Главный исследователь Майкл Скаллин отметил, что здоровый и продолжительный сон важен не только для благополучия конкретного человека, но и для всего общества. По его словам, хорошо отдохнувшие люди более склонны к благотворительности и помощи окружающим. Дополнительные исследования с участием 2837 человек среднего возраста показали: люди, спящие 7−9 часов в сутки, на 7−45% чаще занимались благотворительностью.
Ранее врач-невролог Владимир Мартынов посоветовал отказаться от использования гаджетов тем, у кого возникают проблемы с засыпанием. В первую очередь рекомендуется наладить гигиену сна: не использовать гаджеты за час до сна, снизить яркость света, попробовать теплый душ или медитацию. Не менее важно поддерживать распорядок дня: отходить ко сну и просыпаться в одно и то же время важно даже в выходные дни, отмечает врач.
До этого ученые выяснили, что при регулярном недосыпании меняется структура ДНК иммунных стволовых клеток, отвечающих за выработку лейкоцитов. В ходе исследования ученые впервые подтвердили экспериментальным путем, что регулярный недосып вызывает долгосрочные генетические изменения. К окончанию третьей фазы научного опыта у его участников появились начальные сбои в ДНК иммунных клеток, которые до конца теста так и не пришли в норму.