Всего 46 минут дополнительного сна улучшают самочувствие. Исследование

Главный исследователь Майкл Скаллин отметил, что здоровый и продолжительный сон важен не только для благополучия конкретного человека, но и для всего общества. По его словам, хорошо отдохнувшие люди более склонны к благотворительности и помощи окружающим. Дополнительные исследования с участием 2837 человек среднего возраста показали: люди, спящие 7−9 часов в сутки, на 7−45% чаще занимались благотворительностью.