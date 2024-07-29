Всего 2%: как налогообложение способно разрешить климатический кризис

Джанет Йеллен, министр финансов США, заявила, что для того, чтобы инициатива была действенной, необходимо, чтобы ее приняли на глобальном уровне. В противном случае — люди, чьи доходы будут подлежать налогообложению, будут мигрировать из одной страны в другую.