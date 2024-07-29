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Всего 2%: как налогообложение способно разрешить климатический кризис

Радикальный план: Бразилия предложила обложить налогом сверхбогатых людей во всем мире, чтобы побороть климатический кризис. По словам главного климатолога страны, налог в размере 2% затронет около 100 миллиардеров, но собранные в итоге $250 миллиардов могут изменить глобальную экологическую ситуацию.

Источник: Moriah Wolfe/CC0

В Бразилии предложили обложить налогом сверхбогатых людей, чтобы ежегодно собирать $250 миллиардов (~ 2 триллиона рублей) на борьбу с климатическим кризисом. Чтобы обсудить действенность проекта министры из группы G20 (большая двадцатка) соберутся в Рио-де-Жанейро в эти выходные.

Согласно данным главного климатолога Бразилии, введение 2%-ного налога на богатство для тех, чьи активы превышают $1 миллиард (~ 85 565 000 000 рублей), поможет ежегодно собирать необходимые средства для решения глобальной климатической проблемы. Предлагаемый налог в размере 2% затронет около 100 миллиардеров по всему миру.

Известно, что только за последнее десятилетие 1% богатейших людей мира увеличили свое состояние на $42 триллиона, что примерно в 36 раз больше, чем у всей бедной половины населения планеты.

Джанет Йеллен, министр финансов США, заявила, что для того, чтобы инициатива была действенной, необходимо, чтобы ее приняли на глобальном уровне. В противном случае — люди, чьи доходы будут подлежать налогообложению, будут мигрировать из одной страны в другую.

К слову о климатическом кризисе: уже знаете, чем опасен отдых на средиземноморском курорте?

Кристина Корчанова