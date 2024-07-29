Всего 2%: как налогообложение способно разрешить климатический кризис

Согласно данным главного климатолога Бразилии, введение 2%-ного налога на богатство для тех, чьи активы превышают $1 миллиард (~ 85 565 000 000 рублей), поможет ежегодно собирать необходимые средства для решения глобальной климатической проблемы. Предлагаемый налог в размере 2% затронет около 100 миллиардеров по всему миру.
Известно, что только за последнее десятилетие 1% богатейших людей мира увеличили свое состояние на $42 триллиона, что примерно в 36 раз больше, чем у всей бедной половины населения планеты.
Джанет Йеллен, министр финансов США, заявила, что для того, чтобы инициатива была действенной, необходимо, чтобы ее приняли на глобальном уровне. В противном случае — люди, чьи доходы будут подлежать налогообложению, будут мигрировать из одной страны в другую.
К слову о климатическом кризисе: уже знаете, чем опасен отдых на средиземноморском курорте?
Кристина Корчанова