Всегда знала себе цену: пять интересных фактов о Марии Каллас

В возрасте 23 лет Каллас была еще неизвестным сопрано. Ее дебют состоялся лишь в 1941 году в одной из опер в оккупированной немцами греческой столице. Все это время она была известна исключительно в Афинах, поэтому в 1945 году Каллас решила вернуться в Нью-Йорк (США), чтобы пройти прослушивание в «Метрополитен Опера».