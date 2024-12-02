Всегда знала себе цену: пять интересных фактов о Марии Каллас

2 декабря 1923 года родилась обожаемая оперная дива с очень противоречивой судьбой. В честь 101-летия со дня рождения Марии Каллас предлагаем вместе с редакцией ВФокусе Mail познакомиться с интересными и малоизвестными фактами из биографии легендарной певицы, а также вспомнить ее знаменитые выступления.
С пяти лет брала уроки музыки
Мария Каллас родилась на Манхэттене (Нью-Йорк, США) в семье греческих эмигрантов. С ранних лет девочке пытались дать лучшее образование, так как ее мать хотела воплотить в дочери свои неудавшиеся таланты.
В 1936 году будущая оперная дива вместе с мамой вернулась в Афины (Греция). В столице Каллас, отметив четырнадцатилетие, начала обучение в местной консерватории под руководством испанской певицы Эльвиры де Идальго.
Была невероятно талантлива и всегда знала себе цену
В возрасте 23 лет Каллас была еще неизвестным сопрано. Ее дебют состоялся лишь в 1941 году в одной из опер в оккупированной немцами греческой столице. Все это время она была известна исключительно в Афинах, поэтому в 1945 году Каллас решила вернуться в Нью-Йорк (США), чтобы пройти прослушивание в «Метрополитен Опера».
Тогда молодая певица произвела хорошее впечатление, однако ей предложили контракт лишь на исполнение ролей второго плана. Каллас знала, что заслуживает большего, поэтому отказалась, сказав, что однажды ее будут умолять вернуться.
После прослушивания амбициозная дива отправилась в Италию, где и началась ее впечатляющая карьера. И уже через 10 лет после прослушивания певицы директору «Метрополитен Опера» Рудольфу Бингу пришлось заплатить Марии беспрецедентный гонорар за выступления в течение сезона.
Вышла замуж за мужчину, которому при первой встрече предложила котлету
В 1947 году Каллас на немецком грузовом судне «Rossia» приплыла в Неаполь (Италия), где познакомилась в местном кафе с 52-летним состоятельным предпринимателем и своим будущем мужем Джованни Баттистой Менегини. При первой встрече дива обратилась к нему по-итальянски, предложив свою котлету.
И, хотя отношения с Менегини у Каллас складывались непростые, а сам предприниматель однажды назвал ее «толстой, неуклюжей, одетой как собака», уже в 1949 году они поженились.
Однако «счастливый» брак долго не продлился: в сентябре 1957 года на балу в честь дня рождения журналистки Эльзы Максвелл в Венеции (Италия) Каллас впервые встретила рокового мужчину — Аристотеля Онассиса.
Потеряла голос из-за разрыва отношений
Биография Каллас остается достаточно загадочной, а во многих «фактах» из ее жизни можно усомниться. Пожалуй, наиболее распространенный из них гласит, что оперная дива потеряла свой легендарный голос после разрыва отношений с предпринимателем Аристотелем Онассисом. Однако это не совсем так.
Биографы утверждают, что Каллас начала замечать изменения в голосе, когда ей исполнилось около тридцати лет. Тогда оперная дива могла рассчитывать примерно на еще одно десятилетие выступлений.
Некоторые эксперты объясняют преждевременную потерю голоса Каллас резким похудением для роли Виолетты в «Травиате» режиссера Лукино Висконти в 1954 году. Желая быть убедительной, играя женщину, умирающую от чахотки, она сбросила около 36 килограмм.
Снялась в кинофильме
Увидеть легендарную оперную диву можно в фильме «Медея» итальянского режиссера Пьера Паоло Пазолини. Каллас лишь однажды появилась в художественной кинокартине, а о жизни самой певицы снято десятки работ. Непростая судьба, сила воли и упорство дивы всегда привлекали зрителей. В подтверждение этого факта — выход в 2024 году фильма «Мария» Пабло Ларраина с Анджелиной Джоли в главной роли.