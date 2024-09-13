Всегда при параде. Безопасен ли перманентный макияж

Перманентный макияж значительно вас украсит и сэкономит время на нанесение косметики. Но прежде чем решиться на процедуру, не помешает оценить возможные риски. Плохой художественный вкус у мастера не единственная опасность. Как и любая косметологическая процедура, несмываемый макияж имеет свои побочные эффекты, о которых важно знать заранее, поскольку коррекция — занятие непростое, долгое, да и обходится недёшево.