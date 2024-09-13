Популярные темы
Объясняем
Наука и технологии
История
Культура
Космос
Окружающий мир
Животные
Забавное
Здоровье
Персоны
Места
Общество
Факты
Спорт
Сад и огород
Новости
Финансы
Курсы
Спорт
Погода
Все проекты
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Всегда при параде. Безопасен ли перманентный макияж

Благодаря перманентному макияжу женщина всегда во всеоружии. Но не опасна ли эта несмываемая красота? Как не пожалеть о содеянном?

Наш эксперт — мастер художественной татуировки и перманентного макияжа, победитель международных соревнований и автор методик Анастасия Волкова.

Перманентный макияж значительно вас украсит и сэкономит время на нанесение косметики. Но прежде чем решиться на процедуру, не помешает оценить возможные риски. Плохой художественный вкус у мастера не единственная опасность. Как и любая косметологическая процедура, несмываемый макияж имеет свои побочные эффекты, о которых важно знать заранее, поскольку коррекция — занятие непростое, долгое, да и обходится недёшево.

Ошибку не смоешь

Чтобы избежать негативных последствий, тщательно выбирайте мастера. Что надо оценить в первую очередь?

  • Квалификация и опыт. Убедитесь, что у специалиста есть профильное образование и достаточный стаж работы.
  • Портфолио. ­Ознакомьтесь с работами мастера, ­чтобы понять, насколько качественно они выполнены, а главное — соответствуют ли вашему стилю. Обратите внимание на ровность линий и равномерность нанесённого пигмента.
  • Отзывы и рекомендации клиентов.
  • Помещение. ­Проверьте, что студия ­соответствует всем стандартам чистоты и гигиены.
  • Безопасность. Убедитесь, что мастер соблюдает все меры профилактики, ­включая использование перчаток, масок и дезинфицирующих средств, чтобы минимизировать риск инфицирования. Инструменты должны быть стерильными, а пигменты — одноразовыми и сертифицированными.

Возможные риски

  • Аллергические реакции. Некоторые люди могут быть чувствительны к используемым пигментам или анестетикам. Перед процедурой нанесите небольшое количество пигмента или анестезирующего средства на участок кожи за ухом или на запястье. Если в течение 24 часов никаких признаков аллергии не появится, можно продолжить.
  • Инфекции. Неправильная стерилизация инструментов и несоблюдение клиентом рекомендаций по уходу за кожей после процедуры могут привести к воспалению, гнойным образованиям и даже к сепсису.
  • Образование келоидных рубцов. Келоиды — это уплотнённые участки рубцовой ткани, которые портят внешность, причиняю т боль, а впоследствии могут расти. Если человек знает, что его кожа склонна к образованию рубцов, перманентный макияж лучше не делать.
  • Болезненность и отёк после процедуры. Они могут сохраняться 3 дня, и это нормально.
  • Результат, не соответствующий ожиданиям клиента. Надо быть готовым к тому, что поначалу макияж будет выглядеть чрезмерно ярким. Но когда отпадут корочки, которые образуются на коже в зоне воздействия, рисунок побледнеет и станет естественным. Мелкие недоделки поможет исправить коррекция — её проводят через месяц после первой процедуры. Если же и через 2−3 недели вы по-прежнему будете недовольны результатом, значит, либо работа выполнялась некачественными пигментами и плохим оборудованием, либо вы не соблюдали рекомендации мастера по уходу за кожей после процедуры. Чтобы всё зажило нормально, необходимо в течение недели каждые 4 часа обрабатывать место, на которое нанесён макияж, вазелином и хлоргексидином. Умываться, пользоваться декоративной или уходовой косметикой в это время нельзя. На пару месяцев придётся отказаться от посещения бань и саун. А чтобы избежать инфицирования, нельзя отрывать корочки из подсохшей сукровицы. По мере отслоения плёночек пигмент будет проявляться, и макияж приобретёт естественный вид.