Всегда при параде. Безопасен ли перманентный макияж

Наш эксперт — мастер художественной татуировки и перманентного макияжа, победитель международных соревнований и автор методик Анастасия Волкова.
Перманентный макияж значительно вас украсит и сэкономит время на нанесение косметики. Но прежде чем решиться на процедуру, не помешает оценить возможные риски. Плохой художественный вкус у мастера не единственная опасность. Как и любая косметологическая процедура, несмываемый макияж имеет свои побочные эффекты, о которых важно знать заранее, поскольку коррекция — занятие непростое, долгое, да и обходится недёшево.
Ошибку не смоешь
Чтобы избежать негативных последствий, тщательно выбирайте мастера. Что надо оценить в первую очередь?
- Квалификация и опыт. Убедитесь, что у специалиста есть профильное образование и достаточный стаж работы.
- Портфолио. Ознакомьтесь с работами мастера, чтобы понять, насколько качественно они выполнены, а главное — соответствуют ли вашему стилю. Обратите внимание на ровность линий и равномерность нанесённого пигмента.
- Отзывы и рекомендации клиентов.
- Помещение. Проверьте, что студия соответствует всем стандартам чистоты и гигиены.
- Безопасность. Убедитесь, что мастер соблюдает все меры профилактики, включая использование перчаток, масок и дезинфицирующих средств, чтобы минимизировать риск инфицирования. Инструменты должны быть стерильными, а пигменты — одноразовыми и сертифицированными.
Возможные риски
- Аллергические реакции. Некоторые люди могут быть чувствительны к используемым пигментам или анестетикам. Перед процедурой нанесите небольшое количество пигмента или анестезирующего средства на участок кожи за ухом или на запястье. Если в течение 24 часов никаких признаков аллергии не появится, можно продолжить.
- Инфекции. Неправильная стерилизация инструментов и несоблюдение клиентом рекомендаций по уходу за кожей после процедуры могут привести к воспалению, гнойным образованиям и даже к сепсису.
- Образование келоидных рубцов. Келоиды — это уплотнённые участки рубцовой ткани, которые портят внешность, причиняю т боль, а впоследствии могут расти. Если человек знает, что его кожа склонна к образованию рубцов, перманентный макияж лучше не делать.
- Болезненность и отёк после процедуры. Они могут сохраняться 3 дня, и это нормально.
- Результат, не соответствующий ожиданиям клиента. Надо быть готовым к тому, что поначалу макияж будет выглядеть чрезмерно ярким. Но когда отпадут корочки, которые образуются на коже в зоне воздействия, рисунок побледнеет и станет естественным. Мелкие недоделки поможет исправить коррекция — её проводят через месяц после первой процедуры. Если же и через 2−3 недели вы по-прежнему будете недовольны результатом, значит, либо работа выполнялась некачественными пигментами и плохим оборудованием, либо вы не соблюдали рекомендации мастера по уходу за кожей после процедуры. Чтобы всё зажило нормально, необходимо в течение недели каждые 4 часа обрабатывать место, на которое нанесён макияж, вазелином и хлоргексидином. Умываться, пользоваться декоративной или уходовой косметикой в это время нельзя. На пару месяцев придётся отказаться от посещения бань и саун. А чтобы избежать инфицирования, нельзя отрывать корочки из подсохшей сукровицы. По мере отслоения плёночек пигмент будет проявляться, и макияж приобретёт естественный вид.