«Всегда есть причина»: что делать, если вам отказали после собеседования

По его словам, существует несколько форм отказа, наиболее распространенная из них — письменная. Как правило, кандидат получает письмо по электронной почте с уведомлением об отказе. В нем может быть написана причина такого исхода с пожеланием удачи в будущем. Эксперт считает, что если вам отказали в письменной форме, то стоит поблагодарить компанию за обратную связь.
— Вас также могут попросить поделиться мнением по процессу отбора или качеству тестового задания — в таком случае сформулируйте по пунктам вашу позицию. Позитивный настрой, как правило, фиксируется рекрутерами. Возможно, позже к вам обратятся с предложением о работе по другим позициям, — отметил Святослав.
Если слово «нет» прозвучало на интервью при личной встрече или по видеозвонку, то вежливо спросите о других возможных вакансиях компании и попросите дополнительное тестовое задание. Это покажет вашу заинтересованность и может дать дополнительные шансы на трудоустройство.
Также эксперт поделился советами, которые помогут не переживать из-за отказа работодателя.
— Посмотрите на ситуацию со стороны. Задайте себе вопрос, а подходит ли вам сфера, где ищете работу. Возможно, стоит пересмотреть свои карьерные цели и подумать о том, чего вы действительно хотите достичь, — сказал он.
Вместо того чтобы расстраиваться, используйте отказ как стимул двигаться дальше.
— Проведите честный самоанализ. Составьте список своих сильных и слабых сторон, а также навыков, которых вам недостает. Это поможет понять, на что вам нужно обратить внимание и чему стоит научиться, — отметил карьерный эксперт.
Если вы получили отказ после собеседования, то вполне естественно желание понять причины такого решения. Важно подойти к этому вопросу тактично, чтобы сохранить хорошие отношения с работодателем и получить полезную обратную связь.
— Дайте работодателю время обдумать результаты интервью и принять окончательное решение. Лучше подождать пару дней после отказа, прежде чем обращаться за разъяснениями. Затем напишите вежливое письмо. Начните с благодарности за возможность поучаствовать в отборе и укажите, что хотели бы получить обратную связь. Вместо того чтобы прямо спросить, почему вас не выбрали, попросите рекомендации по улучшению профессиональных качеств или подготовке к следующим собеседованиям, — добавил Святослав.
Карьерный эксперт призвал помнить, что отказ на собеседовании не означает, что вы — слабый специалист, некомпетентны в каком-то вопросе или не востребованы на рынке труда. Всегда есть какая-то причина, которая влияет на решение работодателя, и необязательно дело в самом кандидате.