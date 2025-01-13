«Всегда есть причина»: что делать, если вам отказали после собеседования

По его словам, существует несколько форм отказа, наиболее распространенная из них — письменная. Как правило, кандидат получает письмо по электронной почте с уведомлением об отказе. В нем может быть написана причина такого исхода с пожеланием удачи в будущем. Эксперт считает, что если вам отказали в письменной форме, то стоит поблагодарить компанию за обратную связь.