Всегда 18: как продлить молодость

Кажется, что в последнее время многие люди пытаются остановить время при помощью косметики, ботокса и услуг пластических хирургов. Скорость старения человека всегда объяснялась уникальной генетикой, однако недавно ученые узнали, что совсем не это определяет возраст.
Как пишет Yahoo Life, важно вести здоровый образ жизни, отказаться от вредных привычек, таких как курение и распитие алкоголя, заниматься физическими упражнениями, правильно питаться и больше спать. В таком случае организм будет оставаться сильным и сможет противостоять болезням, которые могут ускорить старение клеток.
Поэтому, чтобы оставаться здоровым и продлить молодость, важно:
- спать не менее семи часов в сутки;
- придерживаться растительной диеты;
- поддерживать здоровый вес;
- уделять упражнениям не менее 15 минут в неделю;
- сократить потребление алкоголя;
- избегать курения;
- использовать солнцезащитный крем во время нахождения под солнцем;
- поддерживать гигиену полости рта;
- делать все возможное, чтобы избегать стресс.
В конечном счете врачи просто рекомендуют выбрать такой образ жизни, который повлияет на ваш биологический возраст и риск развития заболеваний. Даже небольшие изменения распорядка дня могут оказать большое влияние на здоровье и внешний вид в будущем.
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