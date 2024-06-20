Все живое на Земле могло задохнуться миллионы лет назад

Аноксические (бескислородные) явления — это периоды, которые длятся достаточно продолжительное время. Они характеризуются истощением растворенного кислорода в океанах Земли. Вода становится токсичной для всех живых существ, что приводит к массовому вымиранию видов и утрате естественной среды обитания.
Ученые из Университета Эксетера (Англия) назвали причины, по которым произошло событие, которое получило название «Океаническое бескислородное событие 2». Оно продлилось более 500 тысяч лет.
Для исследования ученые проанализировали геохимические микропалеонтологические данные, собранные из кернов океанских отложений в бассейне Ментелье, расположенном на шельфе Западной Австралии. В этих образцах специалисты обнаружили признаки присутствия осадочной ртути. Этот факт указывает на серию интенсивного массового вулканизма до и во время основного периода «бескислородного явления 2».
Кроме того, ученые обнаружили, что плато Кергелен которое в меловой период находилось намного ближе к бассейну Ментелье, поднялось в результате вулканической активности. На это указывают радиогенные изотопы стронция и неодима.
Из-за вулканов также произошло еще одно немаловажное событие в истории Земли. Так, масштабное извержение изменило климат, из-за чего, по одной из версий, погибли динозавры.
Анна Морозова