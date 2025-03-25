«Все в твоих руках». Как определить у себя риск ранней смерти за минуту

Для выполнения теста надо сжать в руке очень тяжелый груз или какой-то предмет и удерживать его минуту, говорят исследователи. Может подойти для выполнения теста гантеля весом ¾ вашего собственного веса. Но тут стоит понимать, что действовать надо аккуратно, так как резкий подъем неподготовленным человеком тяжестей может стать причиной срыва спины. Так что можно не увлекаться такими весами, достаточно попробовать поднять не больше 25 кг для мужчин и 19 кг для женщин.