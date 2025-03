«Все в твоих руках». Как определить у себя риск ранней смерти за минуту

При другом анализе на основе данных 140 тыс. человек, выяснилось, что слабая сила рукопожатия более точный предиктор ранней смерти, чем высокое кровяное давление. Об этом сообщал The Lancet в 2015 году. А согласно исследованию, опубликованному в журнале Journal of Strength and Conditioning, у людей с наименьшей мышечной силой вероятность ранней смерти была почти на 150 процентов выше.