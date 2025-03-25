«Все в твоих руках». Как определить у себя риск ранней смерти за минуту

Эксперты в области здравоохранения отмечают, что есть простой тест длиной всего минуту, который позволит определить, не умрете ли вы раньше сверстников. Это простой тест на сжатие. В этот момент измеряется сила, с которой человек может сжать предмет рукой. Он уже давно считается достаточно эффективным при оценке состояния здоровья человека.
Сила хватки связана со снижением риска смерти от целого ряда возрастных патологий. В этот список входят и заболевания сердца, и диабет, а также артрит и некоторые виды рака. Оценка риска скорой смерти происходит за счет, казалось бы, простого действия, но для выполнения которого необходима определенная сила мышц, суставов во всей руке. И если сила хвата слабеет, это указывает на патологическую потерю мышечной массы. Следствием такой проблемы становится со временем потеря подвижности.
«Если вы не сможете удержать гантель весом в ¾ вашего веса в течение одной минуты, ваша смерть наступит раньше в сравнении с вариантом, если бы вы были сильнее и смогли бы справиться с такой нагрузкой», — подчеркивают специалисты. Они также отмечают, что это отличный способ оценить потенциальное долголетие. Сильное и выносливое тело стареет медленнее и меньше болеет.
Для выполнения теста надо сжать в руке очень тяжелый груз или какой-то предмет и удерживать его минуту, говорят исследователи. Может подойти для выполнения теста гантеля весом ¾ вашего собственного веса. Но тут стоит понимать, что действовать надо аккуратно, так как резкий подъем неподготовленным человеком тяжестей может стать причиной срыва спины. Так что можно не увлекаться такими весами, достаточно попробовать поднять не больше 25 кг для мужчин и 19 кг для женщин.
Согласно исследованию, опубликованному в BMJ в 2018 году, мужчины, способные провисеть всего 30 секунд, а женщины — всего 15 секунд, могут иметь повышенный риск преждевременной смерти.
Врачи уже давно используют силу хвата для выявления проблем со здоровьем, например, для оценки риска развития сердечно-сосудистых патологий и даже деменции.
Ранее проведенное Университетским колледжем Лондона исследование, в котором принимали участие почти 7 тыс. человек, показало, что испытуемые, у кого в начале 17-летнего исследования сила хвата была слабее, имеют риск преждевременной смерти выше среднего по множеству причин.
При другом анализе на основе данных 140 тыс. человек, выяснилось, что слабая сила рукопожатия более точный предиктор ранней смерти, чем высокое кровяное давление. Об этом сообщал The Lancet в 2015 году. А согласно исследованию, опубликованному в журнале Journal of Strength and Conditioning, у людей с наименьшей мышечной силой вероятность ранней смерти была почти на 150 процентов выше.
Если у вас есть проблемы с хватом или висом, стоит уделить внимание укреплению мышц.