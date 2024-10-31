Все в дом. Психолог назвал признаки того, что экономия стала патологической

Но когда мы говорим про шопоголизм или изменения, когда человек все скупает, транжирит, всегда надо понимать, в структуре чего это происходит. Чаще всего такой сбой бывает в структуре депрессивного расстройства, когда человек пытается заполнить какую-то боль, это бывает в структуре расстройств личности, когда есть сбой в эмоциональной регуляции, из-за чего и происходит скупание всего. Изменение патологическое, стремление все скупить, купить, чтобы заполнить какие-то пустоты, могут быть связаны с небезопасным стилем привязанности, когда человек за счет покупок хочет заполнить невостребованность, одиночество.