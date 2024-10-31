Все в дом. Психолог назвал признаки того, что экономия стала патологической

Такое понятие, как «экономия», знакомо многим. У некоторых она становится даже целью в жизни. Съездить в соседний район в магазин, потому что там некоторые продукции по акции дешевле, зашить колготки, потому что они порвались там, где не видно, и многое другое — люди идут на разные ухищрения, чтобы не тратить лишние деньги. А иногда можно заметить, что стремление сэкономить выходит за грань. Когда же можно сказать, что экономия стала патологической? Об этом aif.ru рассказал кандидат психологических наук, доцент, психоаналитик, клинический психолог высшей квалификационной категории, когнитивно-поведенческий терапевт, сомнолог Алексей Мелехин.
Есть такие дисфункциональные слова, как «ужиматься», «ограничивать себя», «жертвовать чем-то». Уже из оборотов речи становится понятно, что такие стили поведения являются дисфункциональными и травмирующими.
Тут стоит вспомнить, что наша психика функционирует в двух режимах — принцип удовольствия и принцип неудовольствия. Такое сочетание транжиристого поведения, когда надо все скупить, и в то же время мазохистских проявлений — потерпеть. В норме все это должно сочетаться в гармонии.
Но когда мы говорим про шопоголизм или изменения, когда человек все скупает, транжирит, всегда надо понимать, в структуре чего это происходит. Чаще всего такой сбой бывает в структуре депрессивного расстройства, когда человек пытается заполнить какую-то боль, это бывает в структуре расстройств личности, когда есть сбой в эмоциональной регуляции, из-за чего и происходит скупание всего. Изменение патологическое, стремление все скупить, купить, чтобы заполнить какие-то пустоты, могут быть связаны с небезопасным стилем привязанности, когда человек за счет покупок хочет заполнить невостребованность, одиночество.
На спонтанные покупки может наталкивать и давление извне, когда они становятся средством получить удовольствие, причем это самая простая модель такого удовольствия.
Что касается экономии, она может быть разной. Например, способом наказать себя за что-то, вариантом подчеркивания, что человек чего-то недостоин. Кроме того, экономить многие могут из-за сверхжестких стандартов к самому себе. Встречается экономия как чувство вины или стыда. Есть и экономия из зависти: когда посещает мысль, что у кого-то что-то есть, я начну экономить, и это будет у меня.
Экономия может стать паттерном из семьи, когда дома часто транслируют мысль, что надо экономить и ужиматься. И под воздействием различных факторов это может перерасти в гипертрофированные формы. Не зря нередко можно заметить, как люди экономят на базовых потребностях, чтобы приобрести что-то крупное — дом, машину
Когда мы пытаемся оценить, не стала ли экономия патологической, надо понимать, что человек никогда не будет и не должен экономить на витальных, или базовых, потребностях. Он не должен переставать есть, чтобы сэкономить высвободившиеся деньги на что-то другое. Если вдруг начинается именно такой вариант экономии, следует разбираться, из-за чего так случилось, что изменилось в психическом и психологическом благополучии человека, что он пошел на такую меру.
Сейчас есть еще и тренд экономить. Например, за рубежом часто теперь настраивают детей с самого детства, что надо экономить, стоит уже почти с младенчества задумываться о пенсии, копить деньги и другие активы на старость. В результате у человека формируется постоянная фрустрация, неудовлетворенность. Здоровая экономия — это когда человеку не приходится себя ущемлять и травмировать, ни одна цель такого не стоит.