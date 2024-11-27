Все свое. Эксперт рассказала, как сохранить естественную красоту

Сохранить красоту и свежесть лица в любом возрасте одновременно и просто, и сложно. Эксперт по естественному омоложению Маргарита Морозова рассказала aif.ru, какие простые правила (при этом многим они даются нелегко) помогут в этом.
Все каноны красоты — не что иное, как визуальные признаки здорового человека. Естественный отбор — штука не терпящая подлога, поэтому в восприятии каждого человека эволюционно заложены визуальные признаки здорового человека, которые он и воспринимает как привлекательные. Значит здоровье — это красиво.
По сути, стратегия сохранения естественной красоты и молодости совершенно созвучна здоровому образу жизни и её можно уложить в три постулата.
Не допускайте отёков
Утренние отёки совсем не безобидны. Если не предпринимать никаких мер, то со временем отёки, понемногу накапливаясь в лице, сформируют плотные объёмные лимфожировые массивы. Которые со временем начнут мигрировать под воздействием гравитации и мимических сокращений и сформируют те самые рельефы, которые делают лицо очень возрастным и неухоженным.
Объёмные надбровные дуги, малярные мешки, суфы, носогубные бортики, брыли, — все эти дефекты начинались с обычных отёков и вполне могли бы не появиться на лице или появиться гораздо позже, если бы с ними боролись на постоянной основе с молодого возраста.
Если вы склонны к отёкам, стоит провести анализ, в чём может быть их причина. Можно сформулировать две основные.
Первая —нарушение тока жидкости в теле из-за гиподинамии и перенапряжения мышц тела от перегрузок и стресса.
А вторая причина кроется в питании. Попросту «не то и не тогда съели». Если вы подозреваете, что у вас причина кроется как раз в этом, то пересмотрите свой рацион и режим питания.
Добавляете к этому лёгкую лимфодренажную гимнастику, да хоть те знаменитые 100 лёгких прыжков на месте, и лимфодренажный массаж лица. Но, оговорюсь, это отлично сработает, если вы достаточно молоды. Для остальных актуальны следующие законы сохранения молодости.
Берегите правильную осанку
Самая серьёзная причина возрастных изменений, обвислостей, тусклой кожи, преждевременных морщин, пигментации — утрата правильной осанки. Сутулость, искажения осанки, текстовая шея — печальные последствия технического прогресса. Многочасовые бдения в экран монитора и телефона, изматывающая неподвижность за рулём автомобиля или офисного кресла, стресс день за днём неумолимо меняют конфигурацию тела, шеи и лица.
Надо устранить иллюзию, что лицо живёт какой-то своей отдельной от тела жизнью. Это совершенное заблуждение.
Для сохранения лица нужно следить за сохранением его костно-мышечной конструкции. Да, наше лицо — фасадная часть конструкции головы. Эта конструкция осуществляет жизненно важные функции, такие как зрение, дыхание, речь, слух потребление пищи, выражение мимики, это всё функции, в которых лицо напрямую задействовано. Значит, что физическое состояние лицевой части головы непосредственно обеспечивает или не обеспечивает качество этих функций. Очень важно сохранять мышцы в нормотонусе и не допускать их перенапряжения.
Возможно, вас удивит, но именно чрезмерное напряжение одних мышц лица провоцирует гипотонус, слабость других мышц, либо снизив иннервацию, либо выключив их из мимической работы. Яркий пример, когда мышцы-депрессоры, которые опускают ткани лица, забирая на себя всю мимическую активность, ослабляют работу мышц-леваторов, которые поднимают ткани лица в улыбке и артикуляции, формируя на лице человека устойчиво недовольное и брезгливое выражение. Этакая старая грымза.
Продолжая разговор о влиянии осанки на внешность, стоит упомянуть, что мышечный спазм шеи и плеч существенно снижает кровоток к голове. А в голове главный орган это вовсе не лицо, а мозг, поэтому в режиме дефицита, организм постарается донести кровь именно к мозгу, а кожа орган хоть и важный, но поверхностный, поэтому снабжается по остаточному принципу. В условиях плохого кровотока шанс на регенерацию кожи ничтожен.
Конечно же, имеет смысл беречь свою статику с молодых лет, ведь чинить разрушенное тело — огромный труд, но другого пути просто нет. Для сохранения и восстановления статики тела обратите своё внимание на физиологичные щадящие методы, в основе которых лежит принцип устранения мышечного гипертонуса и восстановления миофасциального баланса. Изучите приёмы самомассажа лица и приёмы на расслабление напряженных мышц лица и шеи, практикуйте их регулярно и это даст прекрасный стойкий эффект. Но, не путайте эти приёмы с накачкой лицевых мышц.
Соблюдайте режим сна и бодрствования
Конечно, ресурсный потенциал нашего тела огромен, но не безграничен. Наша гормональная система работает по сложным биоритмам, синхронизированным с суточными изменениями внешней среды. Именно гормоны регулируют основные физиологические процессы, поддерживают гомеостаз, обмен веществ, регенерацию, развитие, репродукцию и адаптацию к внешним условиям. Закономерно, что нарушение режима сна и бодрствования приведет к сбою режима синтеза гормонов, что не просто приведет к ухудшению внешнего вида, но и к плохому самочувствию.
Вывод простой — сохраняя здоровье, вы сохраняете свою молодость. Соблюдайте режим сна, не допускайте отёков, используйте физиологичные методы оздоровления и омоложения и радуйтесь своему отражению в зеркале.