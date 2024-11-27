Все свое. Эксперт рассказала, как сохранить естественную красоту

Для сохранения лица нужно следить за сохранением его костно-мышечной конструкции. Да, наше лицо — фасадная часть конструкции головы. Эта конструкция осуществляет жизненно важные функции, такие как зрение, дыхание, речь, слух потребление пищи, выражение мимики, это всё функции, в которых лицо напрямую задействовано. Значит, что физическое состояние лицевой части головы непосредственно обеспечивает или не обеспечивает качество этих функций. Очень важно сохранять мышцы в нормотонусе и не допускать их перенапряжения.