Все рискуют. Профессор Петровский: раком груди болеют и мужчины

Сегодня отмечается день борьбы с раком молочной железы. Почему болеющих все больше и кто в зоне риска? Об этом aif.ru рассказа Заместитель директора НМИЦ онкологии им. Н. Н. Блохина Минздрава России по науке и образованию, заведующий отделом онкомаммологии, доктор медицинских наук, профессор Александр Петровский:
— Мы видим продолжающийся рост числа случаев злокачественных новообразований молочной железы в российской популяции. Если 10 лет назад заболевало порядка 60 тыс. человек в год, то в 2023 уже более 83 тыс. (примерно 82,5 тыс. женщин и 650 мужчин). Да, мужчины тоже болеют раком молочной железы. И у мужчин это заболевание лечится так же, за исключением мелких особенностей.
Такая статистика в первую очередь говорит о лучшей диагностике. Благодаря маммографическому скринингу мы выявляем маленькие опухоли у все большего числа людей. С этим связано и увеличение числа диагнозов раннего рака молочной железы.
Во-вторых, об увеличении продолжительности жизни. Фактором риска развития рака молочной железы, равно как и многих других злокачественных опухолей, был и остается возраст человека. Поэтому увеличение продолжительности жизни населения приводит к увеличению числа вообще всех злокачественных опухолей, в том числе и опухолей молочной железы.