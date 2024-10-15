Все рискуют. Профессор Петровский: раком груди болеют и мужчины

— Мы видим продолжающийся рост числа случаев злокачественных новообразований молочной железы в российской популяции. Если 10 лет назад заболевало порядка 60 тыс. человек в год, то в 2023 уже более 83 тыс. (примерно 82,5 тыс. женщин и 650 мужчин). Да, мужчины тоже болеют раком молочной железы. И у мужчин это заболевание лечится так же, за исключением мелких особенностей.