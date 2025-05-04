Все равны, кроме русских: почему шведский министр выступил против Дня Победы

Глава Министерства по делам миграции Швеции Йохан Форсселль выступил с резкой критикой ежегодных мероприятий в честь Дня Победы, которые традиционно проходят 9 мая в ряде шведских городов, в том числе в Стокгольме. Поводом для его заявления стали автопробеги с российскими и советскими флагами, которые, по словам министра, несут политический и идеологический подтекст, несовместимый с шведскими ценностями и безопасностью.
Форсселль в личном аккаунте в соцсетях заявил, что подобные мероприятия вызывают у него «гнев», и добавил, что они могут стать основанием для лишения иностранцев вида на жительство. Он подчеркнул, что Швеция не обязана предоставлять убежище или право на проживание тем, кто, по мнению властей, поддерживает «враждебные режимы» или участвует в мероприятиях, угрожающих общественному порядку.
«Связи с экстремистскими движениями — это фактор, который может попадать под новые критерии, включая необходимость отсутствия судимости при подаче на ВНЖ. Мы должны защищать шведскую демократию», — заявил министр в интервью телеканалу TV4.
Министр сослался на подготовленные правительством законодательные изменения, которые предполагают более строгий отбор мигрантов. Среди новых требований — усиленные проверки на лояльность основным конституционным ценностям страны и возможные ограничения на участие в политических или идеологически заряженных мероприятиях.
Растущий интерес к празднованию Дня Победы
Между тем, шведское издание Expressen отмечает, что число участников автопробегов и других акций в честь 9 Мая в последние годы только растет. В мероприятиях участвуют как выходцы из России, так и граждане с постсоветского пространства. Многие из них подчеркивают, что воспринимают День Победы как семейную и историческую традицию, а не как политическую акцию.
Однако власти страны, особенно на фоне конфликта России с Украиной и обострения отношений Москвы с ЕС, все чаще трактуют публичное выражение симпатий к советской символике как политическое заявление.
Политический и общественный контекст
Высказывания Форсселля прозвучали на фоне продолжающегося ужесточения миграционной политики Швеции. С 2023 года правительство страны — при поддержке правоконсервативной партии «Шведские демократы» — активно продвигает меры по ограничению миграции и ускоренному лишению статуса ВНЖ для лиц, нарушающих закон или демонстрирующих нелояльность к шведским демократическим ценностям.
Критики считают, что инициатива министра может быть использована как инструмент давления на определённые диаспоры. Правозащитники призывают разделять понятие культурной памяти и политической активности, чтобы избежать дискриминации на этнической или национальной почве.