Все равны, кроме русских: почему шведский министр выступил против Дня Победы

Между тем, шведское издание Expressen отмечает, что число участников автопробегов и других акций в честь 9 Мая в последние годы только растет. В мероприятиях участвуют как выходцы из России, так и граждане с постсоветского пространства. Многие из них подчеркивают, что воспринимают День Победы как семейную и историческую традицию, а не как политическую акцию.