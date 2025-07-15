Все по закону. Названы 4 услуги, которые УК должна оказывать бесплатно

Управляющая компания должна ликвидировать аварии по стояку и компенсировать ущерб, если на машину во дворе упало дерево. За какие услуги УК не может брать деньги с жильцов, aif.ru рассказал заместитель декана юридического факультета Финансового университета при правительстве РФ Александр Жуков.
Контролировать работу коммуникаций
Управляющая компания отвечает за исправность систем водоснабжения, обязана бесплатно устранять протечки и засоры, при этом ее ответственность распространяется на трубы до запирающего крана или вентиля, отмечает Жуков.
«Если трубу прорвало по стояку, ликвидировать аварию и компенсировать затраты пострадавшим жильцам должна будет именно УК, — уточняет он. — А вот если авария произошла в квартире, ответственность ляжет на собственника».
Бороться с тараканами и крысами
Проводить работы по дезинсекции должна УК, если у нее есть на это лицензия, или сторонняя компания, если лицензии нет, объясняет Жуков. Обрабатывать общедомовые помещения должны регулярно, периодичность проведения таких работ, как правило, указана в договоре управления многоквартирным домом. Впрочем, обратиться в УК можно в любое время, если жильцы заметили насекомое или грызуна в подъезде, ждать плановую уборку не обязательно.
Конечно, если тараканы завелись в квартире, заниматься ими придется собственникам жилья. Однако одной квартирой дело может не ограничиться — вполне возможно, что вредители уже успели заразить вентиляцию, подъезд и подвал, поэтому оставить заявку в УК лишним все равно не будет.
Следить за придомовыми территориями
Если за придомовую территорию отвечает управляющая компания, она же несет ответственность за все убытки или вред, который на ней нанесен, объясняет aif.ru юрист Ксения Зайцева. Например, компания должна будет выплатить компенсацию, если в сильный ветер на машину кого-то из жильцов упадет дерево. Кроме того, если благоустройством территории тоже занимается УК, она же должна следить за порядком во дворе, чистить ливневки, чтобы на дороге не скапливалась вода, убирать мусорные площадки, подметать улицы.
«Определить собственника придомовых территорий очень важно, — добавляет Жуков. — Они могут входить в общее имущество дома, и тогда следить за ними должна УК. Если они принадлежат местному муниципалитету, ответственность ляжет на ту компанию, с которой у муниципалитета заключен договор. А если в доме создано ТСЖ, то отвечать за все придется самим жильцам. К придомовым территориям, кстати, относятся и детские площадки, поэтому ремонт на них тоже могут выполнять разные организации».
Проверять стены, чердаки и крыши
По закону УК должна контролировать состояние крыш и стен и делать косметический ремонт, если это необходимо, говорит Жуков. Кроме того, в ее обязанности по закону входит проверка систем газоснабжения и отопления, содержание электрооборудования, радио- и телекоммуникационных сетей, дезинфекция мусоропровода, контроль за пожарной безопасностью. А в некоторых договорах указаны и дополнительные услуги — например, охрана или видеонаблюдение.
Начните с договора
Обязательно просмотрите договор с управляющей компанией и уточните, какие услуги она должна проводить бесплатно, предупреждает Зайцева. Бывает, что компании дополнительно собирают деньги на то, за что собственник уже платит ежемесячно. Найти договор с УК можно на сайте ГИС ЖКХ во вкладке «Узнать о работах, услугах по дому».
«Если компания не выполняет обязательные работы, у вас есть полное право обратиться в Жилищную инспекцию, прокуратуру или Роспотребнадзор, — говорит он. — Коллективные обращения, кстати, рассматривают быстрее и более внимательно. Кроме того, сегодня существуют различные порталы для решения подобных проблем, где можно прикреплять фото, обсуждать проблемы и общаться с другими жильцами».