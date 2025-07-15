Все по закону. Названы 4 услуги, которые УК должна оказывать бесплатно

«Определить собственника придомовых территорий очень важно, — добавляет Жуков. — Они могут входить в общее имущество дома, и тогда следить за ними должна УК. Если они принадлежат местному муниципалитету, ответственность ляжет на ту компанию, с которой у муниципалитета заключен договор. А если в доме создано ТСЖ, то отвечать за все придется самим жильцам. К придомовым территориям, кстати, относятся и детские площадки, поэтому ремонт на них тоже могут выполнять разные организации».