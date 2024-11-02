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Все по ГОСТу. Эксперт подсчитала, сколько должна стоить колбаса из мяса

Если ценник менее 500 ₽, говядину и свинину в составе можно не искать.

Источник: https://ru.freepik.com

Колбаса «Докторская» не может стоить 300−400 ₽ за килограмм. Такой ценник не «отобьет» даже себестоимость продукции, рассказала aif.ru доцент кафедры пищевых технологий и биоинженерии РЭУ имени Плеханова Елена Мясникова.

Как пояснила эксперт, стоимость колбасных изделий существенно отличается в зависимости от технологии и сырья, которое использовано для их изготовления, производителя, региона производства и места реализации, а в магазинах цена на популярную «Докторскую» колбасу колеблется от 300 до 900 ₽ за килограмм.

«Встречается продукт и по более высокой цене, — уточнила Мясникова. — Так, как правило, стоимость варено-копченых, сырокопченых и сыровяленых колбас выше, чем вареных поскольку технологический процесс более сложный, требует затрат на электроэнергию, содержание помещений для копчения и вызревания. Кроме того, для изготовления сырокопченых и сыровяленых колбас используется высококачественное мясо с задней части туши и большое количество приправ и специй».

В целом же цена на колбасные изделия складывается из себестоимости продукции, затрат на транспортировку от производителя до магазина и торговой наценки. И, конечно же, если говорить о колбасе, изготовленной по ГОСТу, львиную долю в себестоимости (50−52%) составляет именно мясное сырье — говядина и свинина. Еще 12% занимают дополнительные компоненты (оболочка, сухое молоко, специи и пр), около 30% — затраты на производство (аренды и коммунальных услуг, оплата труда работников), а все остальное — прибыль предприятия.

По данным Росстата, в августе 2024 года средние цены на приобретенное организациями замороженные говядину и телятину составили 420,6 ₽ за килограмм. Замороженную свинину предприятия закупали по 216,4 ₽ за килограмм, охлажденное мясо птицы стоило 112,5 ₽, а замороженное мясо сельскохозяйственное птицы — 138,2 ₽ за килограмм.

Только на основании этого можно заключить, что колбаса «Докторская», выпускаемая по ГОСТу, не может стоить 300−400 ₽ за килограмм.

«Одна лишь стоимость мясного сырья для производства килограмма вареной колбасы составляет около 300 ₽, — уточнила собеседница. — Добавьте к этому затраты на специи, сухое молоко, яичные продукты, оболочку, упаковку, производственные издержки и торговую наценку, которая может составлять до 25% к стоимости колбасных изделий. Учитывая эти факторы, можно понять, что вареная колбаса на полке магазина по цене 500−600 ₽ за килограмм будет состоять не из говядины и свинины, а из более дешевых компонентов».

В то же время колбаса остается продуктом повышенного спроса. Ранее аналитики «Ромир» выяснили, что этот продукт покупают 95% россиян. Однако, уверены эксперты, безопасность колбасы сегодня находится на высоком уровне благодаря хорошему технологическому состоянию предприятий.