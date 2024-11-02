Все по ГОСТу. Эксперт подсчитала, сколько должна стоить колбаса из мяса

В целом же цена на колбасные изделия складывается из себестоимости продукции, затрат на транспортировку от производителя до магазина и торговой наценки. И, конечно же, если говорить о колбасе, изготовленной по ГОСТу, львиную долю в себестоимости (50−52%) составляет именно мясное сырье — говядина и свинина. Еще 12% занимают дополнительные компоненты (оболочка, сухое молоко, специи и пр), около 30% — затраты на производство (аренды и коммунальных услуг, оплата труда работников), а все остальное — прибыль предприятия.