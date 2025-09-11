Все об убийстве Чарли Кирка: что известно, реакция демократов и увольнение журналиста

Что известно об убийстве Чарли Кирка
На правого политического активиста 10 сентября совершили покушение во время выступления в Университете долины Юта в рамках тура «Возвращение Америки». Он был ранен выстрелом в шею. Кирка доставили в больницу в критическом состоянии. Вскоре президент США Дональд Трамп сообщил о его смерти.
Чарли Кирку был 31 год. Он считался одним из перспективных молодых политиков Республиканской партии. Активист сыграл важную роль в победе Трампа на выборах, благодаря ему тот получил поддержку в молодежных кругах. Кирк дружил с семьей Трампа еще во время его первого президентского срока.
Сегодня в США скорбят о потере. Белый дом приспустил флаг в память о Чарли Кирке. Издание Time вышло с кроваво-красной обложкой, на которой изображено последнее выступление Чарли Кирка.
«Достаточно. Убийство Чарли Кирка и эпидемия политического насилия в Америке», — указано в тексте на обложке.
По мнению издания, гибель Чарли Кирка стала не просто трагедией, но и фактором усиления радикальных настроений в США.
Трамп лично проконтролирует расследование убийства
Полиция ведет расследование. Известно, что выстрел был произведен в 180 метрах от Кирка. После инцидента кампус университета был закрыт до конца дня. Вскоре ФБР задержало подозреваемого, но мужчина оказался непричастен.
В Департаменте безопасности Юты сообщили, что у них есть записи с камер видеонаблюдения, по которым можно понять, что убийца был одет в темное и стрелял с крыши, сообщает RT.
Дональд Трамп взял дело под личный контроль. Президент США в своем обращении назвал Кирка «мучеником», а его убийство, по его словам, «мрачный момент для Америки», сообщает «Интерфакс».
«Моя администрация найдет каждого из тех, кто причастен к этому злодеянию и другому политическому насилию, включая организации, которые его финансируют и поддерживают, а также тех, кто преследует наших судей, сотрудников правоохранительных органов и всех остальных, кто наводит порядок в нашей стране», — предупредил Трамп.
Мистическое пророчество Чарли Кирка
В связи с трагедией всплыли кадры, где Кирк предсказал свою смерть еще два года назад. На публичном мероприятии в апреле 2023 года политик допускал, что может погибнуть от огнестрельного оружия.
Обсуждая массовое убийство в школе в городе Нашвилл, Кирк говорил, что гибель нескольких человек в год от огнестрельного оружия станет неизбежна, если американцы хотят сохранить свое право на его ношение и хранение.
«Я думаю, что стоит, к сожалению, понести потери в несколько смертей от огнестрельного оружия каждый год ради того, чтобы у нас была Вторая поправка, защищающая наши другие, дарованные Богом права. Это разумное решение. Оно рационально», — говорил он.
По словам Кирка, полное исключение случаев гибели от огнестрельного оружия невозможно, пока оно остается доступным гражданам.
Реакция
В Сети либералы и поклонники инклюзивной политики радуются гибели Чарли Кирка. В TikTok массово разлетаются подобные ролики.
Известно, что Чарли Кирк был «христианским националистом» и выступал против либеральной повестки, миграции и запрещенного в России ЛГБТ-движения. Он критиковал практику американских властей отпускать преступников по расовому признаку. Кирк говорил о недавнем случае убийства украинки в метро Северной Каролины. Ее зарезал ранее судимый афроамериканец.
При этом политики Демократической партии США осудили убийство Чарли Кирка, сообщает RT.
«В нашей стране нет места подобному насилию. Оно должно прекратиться немедленно. Мы с Джилл молимся за семью и близких Чарли Кирка», — написал Джо Байден.
«Мы пока не знаем, что двигало человеком, застрелившим Чарли Кирка, но такому отвратительному насилию нет места в нашей демократии. Сегодня вечером мы с Мишель будем молиться за семью Чарли, особенно за его жену Эрику и их двоих маленьких детей», — высказался Барак Обама.
«Позвольте мне прояснить: политическому насилию нет места в Америке. Я осуждаю этот акт, и мы все должны работать вместе, чтобы он не привел к еще большему насилию», — заявила Камала Харрис.
«Я опечален и возмущен убийством Чарли Кирка. И надеюсь, что мы все проведем серьезный самоанализ и удвоим усилия, чтобы вести пылкие, но мирные дискуссии», — указал Билл Клинтон.
Злорадство Украины
Смерть Чарли Кирка стала поводом для радости среди украинцев. Комментаторы писали, что теперь настала очередь Дональда Трампа, желали подобной участи всем врагам Украины и грозили, что подобное ждет каждого, кто будет критиковать страну, пишет 360.ru.
Бывший депутат Верховной рады Владимир Олейник предположил, что смерть Кирка была на руку Киеву и демократам из США. По его словам, Чарли Кирк был противником отправки военной помощи Украине и считал, что Владимир Зеленский препятствует миру.
«При таких преступлениях отрабатываются все версии, их могут быть десятки — от сумасшедшего стрелка до того, что есть какие-то силы, которые стоят за ним, — или демократы, или внешние [силы]. Но есть и главная версия — кому это выгодно», — приводит Ura.ru слова Олейника со ссылкой на интервью.
Скандал с увольнением
После смерти Кирка телеканал MSNBC оказался в центре скандала. В его эфире эксперт Мэтью Доуд заявил, что невозможно думать и говорить ненавистные вещи и не ожидать ненавистных последствий, он также назвал Кирка «противоречивой фигурой».
Позже телеканал извинился за «неуместные, бестактные и неприемлемые комментарии». А через несколько часов стало известно о том, что Мэтью Доуд был уволен за неуместные слова. К слову, эксперт тоже принес извинения.
«Во время нашего экстренного репортажа о нападении на Чарли Кирка Мэтью Доуд допустил комментарии, которые были неуместными, бестактными и неприемлемыми. Мы приносим извинения за его высказывания, как и он сам. В Америке нет места насилию, политическому и любому иному», — приводит ТАСС фрагмент цитаты руководителя телеканала Ребекки Катлер.