Все о работе интернета в новогоднюю ночь: как связаться с родственниками и будет ли доступен Wi-Fi

Причины отключения мобильного интернета
Сегодня зампред профильного комитета Госдумы Андрей Свинцов предупредил о возможных отключениях мобильного интернета в новогоднюю ночь. Это делается ради безопасности и является «сегодняшними реалиями». По словам Свинцова, ограничения могут действовать в новогоднюю ночь «как и любую другую ночь, и в любой другой день».
Свинцов уточнил, что окончательное решение об ограничении мобильного интернета будут принимать региональные власти по сообщению от Минобороны. Его слова приводит EADaily.
Как связываться с родственниками и вызвать такси
Представители екатеринбургского крупного сотового оператора «Мотив» рассказали, как отключение интернета может сказаться на работе мобильных приложений и мобильной связи.
«…Если оно [решение об ограничении связи] будет принято, блокировки коснутся только мобильного интернета. Голосовая связь и смс работают без ограничений, поздравить близких можно звонком или текстовым сообщением. Даже если количество звонков в праздничную ночь резко возрастет, современные сети выдержат нагрузку. Дома, в ресторанах и гостиничных комплексах чаще всего есть возможность подключиться к Wi-Fi», — пояснили в компании.
Эксперты также отметили в разговоре с порталом E1, что ограничения не должны повлиять на работу сервисов такси и банковских приложений.
«Важные часто используемые приложения — например, такси или банков — включены в “белый список”, так что проблем с их использованием не возникнет», — добавили в пресс-службе.
Где интернет будет доступен
Депутат Андрей Свинцов подчеркнул, что ограничения не отразятся на работе домашнего широкополосного доступа в интернет и сетей Wi‑Fi, поэтому у россиян будет возможность отправить поздравление или сделать видеозвонок близким из дома
«Во всех регионах нашей страны широкополосный интернет, домашний, Wi-Fi, все это будет работать без сбоев. Инфраструктура уже многократно проверена. Перегрузок в принципе никаких ни разу не было», — приводит URA.ru его слова со ссылкой на ТАСС.
Насколько вероятно, что интернет отключат
Доцент РУДН Андрей Яблонских напоминает, что подобные разговоры велись еще накануне майских праздников. Нынешняя ситуация очень похода, поэтому эксперт рекомендовал воспользоваться ситуацией и провести цифровой детокс.
«Что делать, если отключат мобильный интернет? Я как сейчас помню, я говорил — слушайте, возьмите друзей, езжайте на природу пожрать шашлыки», — рассказал Яблонских.
Он согласился с тем, что сейчас многие привыкли к звонкам от родных и близких в новогоднюю ночь, особенно если семьи находятся в разных уголках планеты. Эксперт напомнил в разговоре с «КП», что большинство празднует Новый год дома, — а это значит, что у них под рукой будет Wi-Fi.
«Все чаще всего отмечают или дома, или в гостях, где в любом случае есть Wi-Fi. И вероятность того, что в новогоднюю ночь, да и вообще ночью понадобится мобильный интернет не для того, чтобы заказать, условно, такси или сервис доставки еды, ну, она, конечно, есть, но, если подумать, могут отключить в любой день. И ничего мы с этим не поделаем, к сожалению. Ключевой вопрос в том, что Wi-Fi никто не отключал. Ну, по крайней мере, я очень надеюсь на это», — резюмировал он.