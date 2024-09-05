Все не должно быть «идеально»: почему перфекционизм вреден для здоровья

Зачастую люди стремятся к достижению «идеала», забывая при этом, что у всех есть слабости, а ошибаться иногда — совершенно нормально. И хотя упорный труд сегодня крайне приветствуется в обществе, эксперты утверждают, что перфекционизм не только вреден для ментального и физического здоровья, но он также способен стать преградой на пути достижения поставленных целей.