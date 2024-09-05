Все не должно быть «идеально»: почему перфекционизм вреден для здоровья

Зачастую люди стремятся к достижению «идеала», забывая при этом, что у всех есть слабости, а ошибаться иногда — совершенно нормально. И хотя упорный труд сегодня крайне приветствуется в обществе, эксперты утверждают, что перфекционизм не только вреден для ментального и физического здоровья, но он также способен стать преградой на пути достижения поставленных целей.
Что такое перфекционизм?
Перфекционизм — стремление быть идеальным, которое характеризуется неадекватной оценкой собственных возможностей. Обычно люди, подверженные перфекционизму, уверены, что не имеют права совершать ошибки.
Перфекционизм — это ощущение, что вы должны достичь чего-то или работать на все 100%.
Актуальные исследования показывают, что за последние 30 лет перфекционизм стал более распространен среди молодых людей. Вероятно, это связано с усилением психологического давления со стороны общественности, собственного желания преуспеть в учебе или на работе, боязни совершать ошибки, а также визуализации несуществующих стандартов жизни, которые презентуют блогеры и инфлюенсеры в социальных сетях.
В чем опасность перфекционизма?
Казалось бы, что плохого в том, чтобы противостоять своим недостаткам и выкладываться на максимум, однако, с психологической точки, все не совсем так. Ирония заключается в том, что из-за всепоглощающего страха неудачи и глубоко укоренившегося желания избежать сурового осуждения в случае ошибки, можно впасть в депрессию, апатию или испытать кризис в какой-либо сфере.
Помимо прочего, при длительном «давлении», человек способен разучиться принимать комплименты и праздновать личные победы, находясь все время в погоне за тем самым недосягаемым идеалом.
Согласно исследованию, опубликованному в журнале Sleep Health, беспокойство по поводу своего «несовершенства» также связано и с расстройствами сна.
Помимо психологических расстройств, установлено, что перфекционизм может привести к прокрастинации: так как страх неудачи может быть очень велик, человек будет избегать любых действий. Он может оправдывать это ожиданием подходящего момента, но в конечном итоге, это не приведет ни к каким действиям.
Оказывает негативное воздействие перфекционизм и на физическое состояние: активизируется симпатическая нервная система, которая запускает реакцию «дерись или убегай», а также активнее вырабатывается гормон стресса — кортизол. Не секрет, что стабильно высокий уровень кортизола связан с повышением уровня сахара в крови, снижение либидо и сердечно-сосудистыми заболеваниями.
Как преодолеть перфекционизм
Хотя это может быть довольно неприятно слышать, но любой человек, приложивший достаточно усилий, способен самостоятельно изменить образ мышления. Разумеется, на это понадобится время. Для начала, когда захочется сделать что-то «лучше», спросите себя, достижимы ли эти стандарты и стоит ли вообще игра свеч. Помните, что, если вы сможете оставить перфекционизм позади, откроется мир новых возможностей, которые скрывал ваш сверхкритический подход.
Если вы чувствуете необходимость быть совершенным, вам может показаться, что перерыв поможет. Но хронический стресс, вызванный перфекционизмом, не проходит только потому, что сегодня выходные или вы уехали в отпуск. Вместо этого стресс может перерасти в полномасштабное эмоциональное выгорание.
Психологи также уверяют, что во время «приступов» перфекционизма важно говорить себе ободряющие фразы. Собрали несколько распространенных примеров.
Я делаю все, что в моих силах, и у меня все хорошо получается.
У всех людей есть недостатки, и мои недостатки не определяют меня.
В прошлом я совершал ошибки, но я все еще здесь.
Все люди совершают ошибки, и я могу их преодолеть.
Никто не совершенен, и я не исключение.
Если со временем вы начнете замечать, что самостоятельно справиться с проблемой не получается, вероятно, стоит обратиться за помощью к специалисту.
Про другой психологический недуг: о потребности заботиться обо всех, кроме себя, рассказываем в отдельном материале.