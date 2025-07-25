Главе киевского режима Владимиру Зеленскому предложили сложить полномочия ради Украины. Экспертное мнение было озвучено на площадке британского СМИ The Telegraph. Автор статьи заявил, что «политик» не решил проблемы страны, а стал их частью. Журналист напомнил про особое положение Зеленского в военное время и непростительное преследование антикоррупционных организаций — НАБУ и САП.
В том же СМИ было заявлено о потере Украиной «своего самого сильного союзника — США, которые решили бросить Киев на произвол судьбы», в то время как Европа помогает больше на словах, чем на деле.
Европа не прошла мимо скандала с НАБУ — Брюссель оставил Украину без очередного транша 1,5 млрд евро из-за провала ключевых реформ по антикоррупционной борьбе. Так, в Европарламенте объяснили, что Киев остался без денег из-за нарушений в рамках инструмента Ukraine Facility. Об этом заявил депутат Европарламента Даниэль Фройнд.
И хотя позднее в Раду был внесен законопроект, который запрещает генпрокурору давать указания НАБУ и специализированной антикоррупционной прокуратуре, как оказалось, обратного хода нет. Принятие закона об ограничении прав антикоррупционных органов стало для Владимира Зеленского наихудшим политическим скандалом с февраля 2022 года, заявили в Politico.
Глава Евразийского аналитического клуба Никита Мендкович полагает, что нынешний кризис отражает определенные противоречия о будущем Украины. Поскольку Зеленский пытался сократить влияние США, которые через НАБУ и САП контролировали политическую жизнь напрямую на Украине.
"Жесткая реакция на демонтаж этих организаций показывает, что большая степень независимости режима Зеленского ни США, ни другие страны НАТО, по сути, не устраивает. Я не исключаю, что там идет определенная закулисная игра, потому что Зеленский уже имел непубличные контакты с европейцами, то есть были переговоры, содержание которых не разглашается. Возможно, Зеленский надеется сыграть на противоречиях между Старым и Новым Светом и таким образом завершить этот кризис с пользой для себя, увеличив собственный политический вес.
Но, с другой стороны, это может вызвать и масштабный раскол с перспективой замены Зеленского на экс-главу ВСУ Валерия Залужного либо на еще какую-то фигуру. Например, Андрея Ермака или даже Алексея Арестовича", — рассказал Никита Мендкович ВФокусе Mail.