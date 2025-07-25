"Жесткая реакция на демонтаж этих организаций показывает, что большая степень независимости режима Зеленского ни США, ни другие страны НАТО, по сути, не устраивает. Я не исключаю, что там идет определенная закулисная игра, потому что Зеленский уже имел непубличные контакты с европейцами, то есть были переговоры, содержание которых не разглашается. Возможно, Зеленский надеется сыграть на противоречиях между Старым и Новым Светом и таким образом завершить этот кризис с пользой для себя, увеличив собственный политический вес.