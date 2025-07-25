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Все, кто осудил главу киевского режима на Западе: «Зеленского попросили покинуть помещение»

Почему Зеленского зовут в отставку, каков итог решения демонтировать НАБУ и САП, специально для ВФокусе Mail рассказал глава Евразийского аналитического клуба Никита Мендкович.

Аркадий Иванов
Автор ВФокусе Mail
Источник: РИА "Новости"

Главе киевского режима Владимиру Зеленскому предложили сложить полномочия ради Украины. Экспертное мнение было озвучено на площадке британского СМИ The Telegraph. Автор статьи заявил, что «политик» не решил проблемы страны, а стал их частью. Журналист напомнил про особое положение Зеленского в военное время и непростительное преследование антикоррупционных организаций — НАБУ и САП.

В том же СМИ было заявлено о потере Украиной «своего самого сильного союзника — США, которые решили бросить Киев на произвол судьбы», в то время как Европа помогает больше на словах, чем на деле.

Европа не прошла мимо скандала с НАБУ — Брюссель оставил Украину без очередного транша 1,5 млрд евро из-за провала ключевых реформ по антикоррупционной борьбе. Так, в Европарламенте объяснили, что Киев остался без денег из-за нарушений в рамках инструмента Ukraine Facility. Об этом заявил депутат Европарламента Даниэль Фройнд.

И хотя позднее в Раду был внесен законопроект, который запрещает генпрокурору давать указания НАБУ и специализированной антикоррупционной прокуратуре, как оказалось, обратного хода нет. Принятие закона об ограничении прав антикоррупционных органов стало для Владимира Зеленского наихудшим политическим скандалом с февраля 2022 года, заявили в Politico.

Глава Евразийского аналитического клуба Никита Мендкович полагает, что нынешний кризис отражает определенные противоречия о будущем Украины. Поскольку Зеленский пытался сократить влияние США, которые через НАБУ и САП контролировали политическую жизнь напрямую на Украине.

"Жесткая реакция на демонтаж этих организаций показывает, что большая степень независимости режима Зеленского ни США, ни другие страны НАТО, по сути, не устраивает. Я не исключаю, что там идет определенная закулисная игра, потому что Зеленский уже имел непубличные контакты с европейцами, то есть были переговоры, содержание которых не разглашается. Возможно, Зеленский надеется сыграть на противоречиях между Старым и Новым Светом и таким образом завершить этот кризис с пользой для себя, увеличив собственный политический вес.

Но, с другой стороны, это может вызвать и масштабный раскол с перспективой замены Зеленского на экс-главу ВСУ Валерия Залужного либо на еще какую-то фигуру. Например, Андрея Ермака или даже Алексея Арестовича", — рассказал Никита Мендкович ВФокусе Mail.