Барабанщик Rammstein бросил торт в лицо россиянину

МОСКВА, 1 янв — РИА Новости. Барабанщик лидера Rammstein Тилля Линдеманна Джо Летц бросил торт в лицо российскому туристу на новогоднем концерте в Таиланде, сообщает Life.
«Шоу было на высоте, но все испортил десерт: барабанщик группы Джо Летц со всей силы зарядил тортом в лицо россиянину», — говорится в публикации.
Отмечается, что на концерте были и те, кому досталось от самого фронтмена Rammstein.
«Кому-то повезло еще меньше: в них прилетела рыба — уже от Линдеманна. Кидался ею солист в зрителей из таза и не только», — пишет издание.