Популярные темы
Общество
Законы
Объясняем
История и культура
Персоны
Внешняя политика
Религия
Здоровье
Факты
Новости
Финансы
Курсы
Спорт
Погода
Все проекты
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Барабанщик Rammstein бросил торт в лицо россиянину

SHOT: барабанщик лидера Rammstein бросил торт в лицо россиянину на концерте.

МОСКВА, 1 янв — РИА Новости. Барабанщик лидера Rammstein Тилля Линдеманна Джо Летц бросил торт в лицо российскому туристу на новогоднем концерте в Таиланде, сообщает Life.

«Шоу было на высоте, но все испортил десерт: барабанщик группы Джо Летц со всей силы зарядил тортом в лицо россиянину», — говорится в публикации.

Отмечается, что на концерте были и те, кому досталось от самого фронтмена Rammstein.

«Кому-то повезло еще меньше: в них прилетела рыба — уже от Линдеманна. Кидался ею солист в зрителей из таза и не только», — пишет издание.