Все хозяева собак делятся на три типа: к какому принадлежите вы

Эти люди проявляют интерес к социализации своих питомцев. Они часто участвуют в групповых занятиях по дрессировке, посещают выставки и даже организуют встречи с другими владельцами собак. Для них важно, чтобы их питомцы были дружелюбными и открытыми, чтобы те могли хорошо ладить как с другими собаками, так и с людьми.